Van de beroemde stenen reuzen op Paaseiland hebben er een aantal schade opgelopen door een brand. ‘De schade die is aangericht door de vlammen kan niet meer ongedaan worden gemaakt’, aldus Pedro Edmunds, de burgemeester van het eiland.

De brand brak maandag uit en zou het gevolg zijn van kwaad opzet. Hoeveel van de grootgeneusde reuzen of ‘moai’ getroffen zijn, is nog niet bekend. Op de bijna 60 hectare natuurgebied waar het heeft gebrand, staan honderden beelden. Het gebied rond de vulkaankrater Rano Raraku is voor zover bekend het zwaarst getroffen.

Een van de ambtenaren die bevoegd is voor het nationale park met de getroffen beelden, zegt aan de Britse omroep BBC dat de schade ‘onherstelbaar’ is ‘en met gevolgen die verder gaan dan wat onze ogen kunnen zien’. Sommige moai zouden ‘compleet verschroeid’ zijn.

Op het eiland bevinden zich 887 moai. Ze meten over het algemeen zo’n 4 meter, sommige exemplaren zijn zelfs 10 meter hoog. Een Polynesische stam maakte de beelden meer dan 500 jaar geleden. Paaseiland bevindt zich in de Stille Oceaan, ongeveer 3.500 kilometer ten westen van de Chileense kust.