Doel 2 moet zaterdag weer klaar zijn voor de dienst

Doel 2 is donderdag automatisch stilgevallen na een incident in het nucleaire gedeelte. De laatste controlestaaf zou morgenvroeg uit de reactor moeten zijn gevist, en dan kan de reactor heropgestart worden.

De kernreactor Doel 2, goed voor een vermogen van 445 megawatt (MW), viel donderdagvoormiddag stil na een kortsluiting in het besturingssysteem van een controlestaaf. Die staven regelen de kernsplijting en dus het vermogen van de reactor. Een van de 33 staven viel door de kortsluiting in de reactor. Automatisch vielen alle andere daarna ook, waardoor de reactor stilviel.

Uitbater Engie/Electrabel werkt intussen aan het repareren van het defect. De controlestaven kunnen met magneten uit de reactor worden gehaald, maar daarvoor moet de elektrische voedingsmodule van de magneten eerst hersteld zijn.

Tegen 7 uur zaterdagmorgen zou het werk voltooid moeten zijn. Er gebeuren intussen nog interventies en tests om te bepalen wanneer de reactor effectief opnieuw heropgestart kan worden. Woordvoerster Hellen Smeets (Engie/Electrabel) benadrukt dat er geen gevaar is voor de veiligheid.

Er liggen intussen al twee kernreactoren uit. Maandag viel ook Tihange 3 (1.046 MW) onverwacht stil. Die reactor is naar verwachting pas op 15 oktober klaar voor de dienst. Daarmee ligt 1.5 GW van de 5 GW nucleaire energie waarover België vandaag beschikt, uit. Tot zenuwachtigheid op de markten leiden de problemen niet. Dat heeft te maken met de ruime beschikbaarheid van zon en wind vandaag.

Hoe onveilig is kernenergie precies? In onderstaande video zetten we alle voor- en nadelen van kernenergie op een rij.