Gents studentenrestaurant serveert niet meer elke dag spaghetti: ‘Bullshit!’

Ei zo na breekt een studentenrevolte los in Gent. Steen des aanstoots: studentenrestaurant De Brug zet zijn populairste maal – de legendarische, goedkope en gulbedeelde spaghetti bolognese – nog maar drie dagen per week, in plaats van vijf, op het menu. Omwille van de variatie. ‘Bullshit. Laat studenten toch gewoon elke dag pasta eten.’