Hoe stierf kleuter Dean? Dave De Kock aangekomen in Sint-Gillis-Waas voor reconstructie

In het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas is vrijdagochtend de reconstructie in de zaak van de kleuter Dean Verberckmoes (4) aan de gang. Het gerecht houdt die om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van de dood van de jongen.

De reconstructie vindt plaats in het appartement van hoofdverdachte Dave De Kock (35) en zijn Nederlandse vriendin Romy W. in Sint-Gillis-Waas. Speurders gaan er immers van uit dat Dean daar om het leven werd gebracht, en nadien werd vervoerd en gedumpt door De Kock. De man zal eerst vanuit de gevangenis overgebracht worden naar het appartement voor zijn versie van de feiten. Nadien is zijn vriendin Romy aan de beurt. Vervolgens zullen beide verdachten met elkaar worden geconfronteerd om eventuele tegenstrijdigheden bloot te leggen.

Omgeving afgesloten

Om 6.00 uur werd de omgeving van het appartement van De Kock in de Kerkstraat alvast afgesloten, de Civiele Bescherming schermt de reconstructie af voor de buitenwereld. De moeder en grootmoeder van Dean kwamen om 10.00 uur ter plaatse, zij kunnen de reconstructie volgen op een scherm. Niet veel later kwamen ook De Kock en W. aan. Zij worden elk bijgestaan door hun advocaten.

‘Dave was een asociaal persoon’, zegt buurtbewoner Walter. ‘We zagen hem soms wel, maar hij was vrij teruggetrokken. Toch hadden we dit nooit verwacht in onze buurt. We kenden de moeder van Dean een beetje, en dan gebeurt zoiets. Ik ben geschokt, van kinderen blijf je af.’

Ongeluk of mishandeling?

Dean werd op 17 januari dood aangetroffen op het Nederlandse eiland Neeltje Jans. De Kock wees die vindplaats aan nadat hij was opgepakt in het Nederlandse Meerkerk. Hij verklaarde eerder tegenover de politie dat de kleuter ongelukkig van de trap gevallen was, maar het gerecht houdt ook rekening met de piste van mishandeling van het kind. Zijn vriendin heeft De Kock altijd uit de wind gezet. De reconstructie moet ook duidelijkheid brengen over haar aandeel in de dood van Dean.