Wouter Deprez kan schelden en overdrijven als een echte politicus

Wat is dat toch met politici? Ze gooien zo veel opgeblazen woorden in de strijd om de gunst van de kiezer dat het hele politieke toneel dreigt te ontploffen. Of zoals Ivan De Vadder zegt: de Belgische en Vlaamse politiek lijkt meer en meer op een catchwedstrijd, een moddergecht met hyperbolen. Toch vindt Wouter Deprez dat het allemaal nog veel erger/beter kan.





VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS Sounddesign: Joris Van Damme

OVER DEZE PODCAST In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.