Pink headliner op Werchter Boutique

Popster Pink zal zaterdag 17 juni op het podium van Werchter Boutique staan als headliner. Andere namen voor die dag worden pas later bekendgemaakt.

Het was geleden van 2019 dat de roze rocker onze contreien nog had aangedaan, in het kader van haar ‘Beautiful Trauma World Tour’. Op zaterdag 17 juni 2023 staat Pink (P!NK, of Alecia Beth Moore) er opnieuw, met de show ‘Summer Carnival 2023’.

‘Het is een lange drie jaar geweest en ik heb live muziek zo hard gemist!’, aldus de artieste. Pink brak in 2000 door met de hit ‘There you go’. Intussen heeft ze haar achtste studioalbum uit, Hurts 2B human.

Tickets voor het dagfestival zijn vanaf vrijdag 14 oktober om 10 uur te koop en kosten 108 euro. Er is ook een limited edition ‘Golden Circle’ ticket, dat toegang geeft tot het vak net voor het podium tijdens de show van Pink, te koop voor 159 euro.