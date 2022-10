Dankzij zeges van Club Brugge en Union is achtste plaats op Uefa-ranking plots binnen bereik

Ondanks de eerste nederlagen voor Belgische teams in de Europese groepsfases heeft België donderdagavond opnieuw een goede zaak gedaan op de coëfficiëntenranglijst van de Uefa, die beslist welke Europese tickets ons land krijgt.

De twee nieuwe zeges van Club Brugge en Union bezorgden ons land deze speelronde 0.800 punten extra (tegenover 1.400 in de vorige twee speelrondes). Daarmee doen we het beter dan naaste concurrent Schotland, dat als achtste staat op de ranking, en zijn Europese deelnemers Celtic, Rangers en Hearts zag verliezen tegen RB Leipzig (3-1), Liverpool (2-0) en Fiorentina (0-3). Daardoor pakken de Schotten in de hele groepsfase tot dusver nog maar 0.200 punten. België zit al aan 3.600. Het verschil met de nummer acht is daardoor gedaald tot 1.800 punten.

Club Brugge kan ons land bij kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League in één klap kan verzekeren van een volledig bonuspunt. Als Union zijn eerste plaats kan vasthouden na de groepsfase van de Europa League, zou dat ons land nog eens een extra bonuspunt opleveren: 0.200 punt omdat we een team in de achtste finale hebben en 0.800 punt voor de groepswinnaar. Als nummer twee zou Union met 0.600 bonuspunten naar de achtste finales gaan. De kans is dus reëel dat we voor Nieuwjaar boven Schotland staan op de ranking.

Hoop voor 2024

In de tussentijd is onze voorsprong op nummer tien Oostenrijk, die we eerder dit seizoen voorbijstaken, nog wat opgelopen. De Oostenrijkers waren goed voor één zege, één gelijkspel en één nederlaag. RB Salzburg klopte Dinamo Zagreb met 1-0, Sturm Graz hield Lazio op 0-0, maar Austria Wenen kreeg een zware 5-0 om de oren van Villarreal.

Nummer elf Servië loopt wel een beetje op ons in. Dat komt doordat zijn twee overgebleven vertegenwoordigers allebei konden winnen. Partizan Belgrado met 0-1 bij Köln, Rode Ster Belgrado met 4-1 tegen Ferencvaros. Doordat Servië maar vier ploegen in Europa heeft, wegen die zeges zwaarder door en scoren zij een volledig coëfficiëntpunt.

In de tussenstand van de Europese campagne 2022/2023 blijft België ondanks de nederlagen van Anderlecht en AA Gent op een knappe vijfde plaats staan. Alleen Engeland, Spanje, Liechtenstein en Duitsland doen beter dan ons land. De knappe derde plek van Liechtenstein komt door de 6.500 coëfficiëntpunten die FC Vaduz als enige afgezant van het land wist te verzamelen. België zit momenteel aan een gemiddelde van precies 6.000 coëfficiëntpunten.

Onze coëfficiënt, die de resultaten van onze Europese deelnemers over de voorbije vijf seizoenen optelt, bepaalt welke Europese tickets ons land krijgt. Doordat België na de vorige Europese campagne uit de top tien van sterkste Europese competities gevallen was, devalueerden onze Europese tickets. Daardoor moeten zowel onze kampioen (in de Champions League) als onze nummers twee en drie (in de Champions League en Conference League) een voorronde eerder instappen. Als gevolg daarvan zal de komende Belgische kampioen niet automatisch geplaatst zijn voor de Champions League.

Dit seizoen hebben onze clubs zich echter herpakt en mede doordat onze mindere jaargang 2017/2018 wegvalt uit de berekening, ziet het er voorlopig naar uit dat ons land in 2024 weer een rechtstreekse vertegenwoordiger in de Champions League zal hebben.