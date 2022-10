Jared Leto zal Karl Lagerfeld spelen in biopic

De Amerikaanse acteur en zanger Jared Leto (50) zal de rol van Karl Lagerfeld op zich nemen in de film over het leven van de modeontwerper. Dat melden Amerikaanse media.

‘Ik heb het gevoel dat dit een full-circle moment is, en Karl zou trots zijn op wat we doen’, vertelde Jared Leto aan Women’s Wear Daily. ‘Karl was een kunstenaar. Punt. Hij was een modeontwerper, hij was een fotograaf, hij was een kunstenaar. Er was geen definitie van hem. Hij was een creatieve krachtpatser.’ De keuze voor Leto wordt gesteund door het modehuis van Lagerfeld.

De modeontwerper stierf in februari 2019 en was tot aan zijn dood creatief directeur van het modehuis Chanel. Het precieze onderwerp van zijn film staat nog niet vast. Wel is duidelijk dat het leven van Lagerfeld en zijn relaties centraal zullen staan. ‘Er is een veelheid aan relaties te onderzoeken’, zei Leto.

‘Karl had een carrière die meer dan vijftig jaar omspande, dus zowel persoonlijk als professioneel stond hij dicht bij een aantal mensen. Ik kan zeggen dat we ons zullen richten op belangrijke relaties die verschillende delen van zijn leven weergeven.’ Leto voegde eraan toe: ‘Mijn rol is om hem zo eerlijk mogelijk op het scherm te portretteren.’

‘Karl was een mens. We hebben allemaal schoonheid in ons en we hebben allemaal fouten. We hebben maskers en dan hebben we momenten waarop we het masker afnemen. Ik ben altijd geïnteresseerd om te zien wat er achter het masker zit’, zei hij.

Wanneer de film in de zalen zal te zien zijn, is nog niet duidelijk. Het project staat nog in de kinderschoenen. Een regisseur is er bijvoorbeeld nog niet.