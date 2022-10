Jelle Engelbosch (N-VA) wordt nieuwe burgemeester Sint-Truiden

Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch van N-VA neemt nu ook officieel de sjerp over van zijn voorgangster Veerle Heeren (CD&V). De coalitie kiest daarmee voor stabiliteit om ambitieuze beleidsplannen waar te maken.

Na weken van onderhandelen werd er donderdagavond beslist om Jelle Engelbosch voor te dragen als burgemeester. Niet zijn droomscenario, meent hij.

Heeren gaf op 16 september haar ontslag als Sint-Truidens burgemeester, nadat op enkele dagen tijd bekend was geworden dat ze gelogen had over een rapport van Comité P. Daarin stond onder meer dat oud-burgemeester en mede CD&V’er Jef Cleeren een lening van 65.000 euro had gekregen van de financieel directeur. Het stadsbestuur was niet op de hoogte. Vorig jaar was Heeren ook betrokken bij een vaccinatieschandaal, toen bleek dat zij en verschillende personen uit haar omgeving zich voor hun beurt hadden laten vaccineren tegen covid-19.

‘Ik denk dat het vooral een moeilijke taak zal zijn om de rust te doen weerkeren’, zegt Engelbosch nu. ‘In het belang van onze stad en haar inwoners kiezen we ervoor om de inhoud te laten primeren.’ Dezelfde coalitie met N-VA, CD&V en Open VLD blijft aan het roer staan in de limburgse stad. Europarlementslid Hilde Vautmants (Open VLD) wordt eerste schepen. ‘We moeten vooruit. We zitten midden in een crisis. Onze economie, onze handelaars, onze stad en haar inwoners komen op de allereerste plaats. Er is véél werk aan de winkel’, reageert zij.