Race tegen de tijd voor Romelu Lukaku: door te vroeg te herbeginnen, liep zijn herstel vertraging op

Romelu Lukaku blijft maar sukkelen met dat scheurtje in zijn dijspier. ?Door te vroeg te herbeginnen, liep zijn herstel vertraging op. Het WK lijkt nog niet in gevaar, maar het wordt voor de topschutter van de Rode Duivels steeds meer een race tegen de tijd.

Romelu Lukaku (29) stond dinsdag aan de zijlijn toen zijn Inter tegen Barcelona speelde én won. De spits zal ook zaterdag op het veld van Sassuolo moeten toekijken. Komende woensdag in de Champions League – weer tegen Barcelona – en het weekend daarna – tegen Salernitana – is hij er ook nog niet bij.

Lukaku liep eind augustus op training een scheurtje in de dijspier op. Hij miste daardoor al vijf competitiewedstrijden bij Inter en de drie duels in de Champions League. Ook in de Nations League-matchen van de Rode Duivels werd de 102-voudige international tegen Wales en Nederland gemist. Omdat Inter er hem graag snel weer bij wilde en hij ook gretig was, heeft hij de training te snel hervat. Daarom blijft hij nu nog wat langer aan de kant.

Matchen nodig

Op 23 november spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Canada. In principe is er dus nog altijd tijd genoeg om aan matchen toe te komen, maar Lukaku is echter op zijn best als hij veel wedstrijden kan spelen. En hoe meer hij speelt, hoe meer hij scoort, hoe meer vertrouwen hij krijgt.

In het beste geval zal de grote spits nog maximaal acht duels kunnen spelen voor het WK, de oefenwedstrijd van de Rode Duivels op 18 november in Koeweit tegen Egypte inbegrepen. Bij Inter zou hij nog vijf keer in de competitie en twee keer in de Champions League in actie kunnen komen.

Niet te lang duren

De medische staf van de Rode Duivels staat in permanent contact met de collega’s van Inter. Bondscoach Roberto Martinez wordt perfect op de hoogte gehouden en maakt zich nog niet te grote zorgen om het WK. Maar het mag allemaal natuurlijk niet te lang meer duren. Er reisde alvast een Belgische kinesist uit de praktijk van Lieven Maesschalck mee naar Milaan om de Belgische topschutter aller tijden (68 goals) ook daar de beste zorgen te blijven toedienen.

Op de vraag of Martinez twee of drie diepe spitsen zou meenemen naar Qatar antwoordde de bondscoach maandag nog op RTBF: ‘We moeten vooral hopen dat Romelu helemaal fit zal zijn. Ik heb er goede hoop op. Maar we mogen zijn comeback niet forceren.’

Op het WK moet Lukaku in de groepsfase dan wel plots drie wedstrijden in negen dagen spelen.