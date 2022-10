Biden verleent gratie aan veroordeelde cannabisgebruikers

De Amerikaanse president Joe Biden schrapt de straffen van iedereen die op federaal niveau werd veroordeeld voor het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis. Hij hoopt dat gouverneurs zijn voorbeeld volgen.

‘Er zijn duizenden mensen die op federaal niveau zijn veroordeeld voor het bezit van cannabis. Als gevolg zijn hun kansen op werk, huisvesting en onderwijs afgenomen’, redeneert Biden in een statement. Hij hoopt dat zijn beslissing om de kleine vergrijpen ongestraft te laten, het beeld zal bijstellen. Biden is ervan overtuigd dat zijn beslissing de maatschappelijke neveneffecten van het stigma zal temperen.

Cannabis is momenteel legaal in 19 van de 50 staten. Biden hoopt op verdere decriminalisering en roept daarom de gouverneurs van alle staten op om gratie te verlenen. De president pleit wel voor ‘belangrijke beperkingen op vervoer, marketing en verkoop aan minderjarigen’. Via een video verduidelijkte Biden verder dat ‘hoewel mensen van alle huidskleuren’ evenveel marihuana gebruiken, ‘zwarte mensen het meest vervolgd en veroordeeld’ worden.

De gratie die Biden vandaag verleent, was een verkiezingsbelofte van de democraten naar aanleiding van de presidentsverkiezingen. Voor een echte decriminalisering op federaal niveau, heeft hij het Congres nodig, schrijft The New York Times. Daarvoor vinden binnen een maand midterm-verkiezingen plaats.