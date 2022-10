De Croo wil half miljoen euro besparen op ministerslonen

De premier wil vanaf 2023 de ministers­lonen met 8 procent verminderen en 1,11 procent besparen op de dotaties aan het parlement en politieke partijen.

In deze moeilijke tijden wil premier Alexander De Croo (Open VLD) met zijn regering een voorbeeld stellen. In de nota over ‘maatregelen in ­verband met politieke instellingen’ wijst hij op de grote verantwoordelijkheid van politici, waardoor een fatsoenlijke vergoeding verantwoord is. Maar hij waarschuwt ook ‘dat een sterk stijgende wedde de indruk geeft dat er ook lucratieve doeleinden zijn, wat het vertrouwen in het politieke systeem schaadt.’

Daarom stelt hij voor om vanaf 2023 een vermindering van 8 procent toe te passen op de vergoeding van de regeringsleden. Die moet eigenlijk de voorgaande indexeringen compenseren, zonder aan de automatische indexering zelf te raken. Die is voor de PS ­namelijk heilig. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez spreekt dan weer over ­sym­bool­politiek. ‘Eerder dan een symbolische vermindering van de ministerssalarissen zonder echte impact, wil de MR een minder zware overheid met minder politici en structuren en minder belastingen met ­bijvoorbeeld een gedefiscaliseerde index.’ Die loon­inlevering – in 2023 goed voor een besparing van 456.000 ­euro – heeft De Croo dus nog niet binnen.

Daarnaast stelt hij voor om, net zoals in 2022, in 2023 en 2024 opnieuw 1,11 procent te besparen op de werking van het parlement en de dotaties aan de partijen en de dotatie­gerechtigde instellingen zoals het Rekenhof. Dat compenseert maar een deel van de ­indexering die de partijen en instellingen genieten. Die ­ingreep zou 3,7 miljoen euro kunnen opleveren in 2023.

Van de vergoedingen van de parlementsleden en een hervorming van de partijdotaties blijft De Croo af. Hij nodigt de politieke partijen en de leden van de kamers wel uit ‘om een reflectie op te starten en een gelijkaardige actie te ondernemen als de federale regering’. Die nota maakt deel uit van de begrotingsonderhandelingen.