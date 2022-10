AA Gent gaat voor eigen publiek onderuit tegen Djurgardens in de Conference League

AA Gent heeft op de derde speeldag in de groepsfase van de Conference League een thuisnederlaag geleden. De Buffalo’s gingen voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen Djurgardens. Marcus Danielson scoorde na 38 minuten het enige doelpunt van de partij met een kopbal. In de stand gaan de Zweden zo aan kop met 7 punten, voor Gent en Molde met 4 punten.

Terwijl Club Brugge op weg is om ‘de recentste Belgische ploeg’ te worden die overwintert in de Champions League – een visitekaartje dat AA Gent nog in het borstzakje heeft – zitten de Buffalo’s te knotsen in de Conference League. Dat steekt, uiteraard, op het vierde verdieping in de Ghelamco Arena. Zeker als je tegen ploegen zonder renommee moet spelen, zoals Djurgården. Zeker als je je stadion niet vol krijgt en zelfs een extra vak verpatst aan de te talrijk afgereisde Zweedse achterban. Dat leidde tot Bengaals vuur, het stelen van een Buffalo-vlag uit een Gents vak én de combinatie daarvan: de vlag werd ook verscheurd en in brand gestoken tijdens de eerste helft. Weinig fraais allemaal, dat kinderachtige provoceren. Geen reclame voor AA Gent.

En al helemaal niet als er op het veld weer eens verloren wordt, voor de derde wedstrijd op rij al. AA Gent kwam nochtans eens uitstekend uit de startblokken. De eerste twintig minuten monopoliseerden de Buffalo’s de bal en gingen de combinaties vlot. Doelman Zetterström, met zijn helm de Sammy Bossut van Djurgården, moet zich ergens op de kermis hebben gewaand, tussen de schiettent en de boksstand. Zeker vier ballen sloeg hij in het eerste kwartier uit zijn doel: van Odjidja die er zin in had tot twee keer toe, Cuypers en de opgerukte Torunarigha. Zetterström mocht van geluk spreken dat niet weinig van die pogingen echt geplaatst waren, of dat Cuypers even later diep werd gestuurd door Kums maar zijn schot kraakte. En dat de Wit-Russische ref Kulbakov geen strafschop floot toen Hong neerging, nadat hij iets te nadrukkelijk zelf het contact zocht.

Op een afstandsschot van Radetinac na, kwam de Zweedse competitieleider er niet aan te pas. De Gentse storm ging echter liggen en dan kwamen er te makkelijk barstjes achterin. Djurgården-aanvoerder Eriksson, ex-Gent, krulde een bal naast de kruising en legde even later goed terug vanaf de achterlijn. Edvarsen tikte evenwel naast. Na de waarschuwingen kwam het doelpunt.

Na ‘een gebrek aan efficiëntier’ kon er nog een vakje aangekruist worden op de ‘Buffalo-bingo’ van dit seizoen. Niet een overijverige VAR, een falende arbitrage of sukkelende verdedigers konden doorstreept worden. Het bingoballetje viel dit keer op ander terugkerend fenomeen: kwetsbaarheid op spelhervattingen. Weer liet Gent zich vangen, op een corner, een vooraf gekend wapen van Djurgården. Ngadeu liet zich te makkelijk blokken door Edvardsen, waardoor Danielson - zijn mannetje – vrij kon koppen: 0-1, en de eerste tegengoal voor Paul Nardi sinds zijn komst. Het is nochtans nog maar twee wedstrijden geleden dat Vanhaezebrouck zijn spelers aan de oren trok doordat ze zich op Genk ook al liet blokken. Alles komt terug. Het wordt stilaan afgezaagd.

Cuypers zoekt strafschop

Kums en een al heel het seizoen bleke Depoitre bleven in de kleedkamer, Hjulsager en Owusu kwamen erin. Die laatste stuurde meteen Cuypers weg maar de Gentse topschutter schoot over. Het moest nochtans van hem komen, want wie anders in het elftal zou een goal maken? Helaas, Cuypers probeerde het iets te vaak te forceren, ook bij gebrek aan steun naast zich. Het resulteerde in te moeilijke pogingen en een paar tuimelpertes. Eentje in de zestien waar hij zelf het been leek te zoeken van Danielson. Gent wilde een strafschop, scheidsrechter Kulbakov ging er niet in mee. Ook Nurio en Salah kwamen er nog in, en zelfs De Sart. Het grote slotoffensief kwam er echter nooit.

AA Gent heeft punten nodig of de malaise is compleet. In de competitie, te beginnen zondag op Eupen. En in de Conference League, toch als het nog via groepswinst rechtstreeks naar de 1/8ste finales wil. Dan is winst, volgende week op het kunstgras van Djurgården noodzakelijk. Wie gelooft daar nog echt in?

Opstelling AA Gent: Nardi; Hanche-Olsen, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums (46’ Owusu), Odjidja (84’ De Sart), Hong (72’ Salah), Castro-Montes (72’ Nurio); Depoitre (46’ Hjulsager), Cuypers

Opstelling Djurgardens: Zetterström; Johansson, Danielson, Ekdal, Bengtsson; Findell (84’ Banda), Schuller (90 + 3‘ Sabovic), Eriksson; Asoro (84’ Löfgren), Edvarsen, Radetinac (72’ Wikheim)

• Doelpunten: 38’ Danielson 0-1

• Gele kaarten: Findell, Asoro, Schuller, Edvardsen

• Rode kaarten: geen

• Scheidsrechter: Aleksei Kulbakov (Wit-Rusland)