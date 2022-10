Podcasttips | De Britse cyberstalker die meer dan 60 levens infiltreerde

The Guardian duikt in een dossier van cyberstalking, De Volkskrant houdt inlichtingendiensten tegen het licht en De universiteit van Vlaanderen verklaart uw dromen.

Elon Musk laat weer van zich horen. Afgelopen weekend stelde hij de eerste humanoïde robot van Tesla voor. Daar werd reikhalzend naar uitgekeken. Was het een sof of een groot succes? Daar lopen de meningen over uiteen. Dominique Deckmyn spreekt er morgen over met Pieter Van Dooren in wetenschaps- en technologiepodcast Bits & Atomen.

In Oekraïne is de oorlog in een nieuwe fase beland. Het Oekraïense leger slaagt er steeds beter in de Russen terug te dringen. Tegelijk groeit daardoor her en der de vrees voor Russische represailles. Is die vrees terecht? Buitenlandjournalist Jorn De Cock wikt en weegt de opties van Poetin in een verhelderende aflevering van DS Vandaag.

Een bingewaardige reeks zesdelige reeks van de Britse krant ‘The Guardian’. Foto: The Guardian

1. Als een saboteur je sociale leven infiltreert

Can I tell you a secret, een zesdelige reeks van de Britse krant The Guardian, onderzoekt een krankzinnig geval van cyberstalking. Meer dan tien jaar lang benaderde Matthew Hardy met valse profielen streekgenoten en zaaide hij chaos in hun leven. Later verruimde hij zijn werkterrein naar populaire influencers. Hij maakte profielen met foto’s van zijn slachtoffers en troggelde op die manier soms ook naaktfoto’s af. Doet dat een belletje rinkelen?

Wat Matthew Hardy minstens 62 Engelse vrouwen heeft geflikt, loopt opvallend gelijk met wat een Gentse student in onze contreien uitspookte. G.R. liep pas finaal tegen de lamp nadat hij onder het alias ‘Eveline’ BV’s in het vizier had gekregen. Daarvoor kon hij net als Hardy jarenlang zijn gang gaan, zelfs nadat hij al meermaals betrapt was. Er zijn ook verschillen: Hardy leek het veel meer te doen om psychische terreur dan om naaktfoto’s. Zo wilde hij het gezin van een meisje, wiens moeder pas was overleden, doen geloven dat de moeder een affaire had gehad.

The Guardian-journalist Sirin Kale wil twee vragen beantwoorden: Wat bezielt een jongeman om zoveel levens overhoop te halen? En waarom werd Hardy niet eerder gestopt? Het antwoord op de laatste vraag is ook van toepassing op de zaak-G.R. Cyberstalking en identiteitsdiefstal via sociale media zijn relatief nieuwe fenomenen. Gerecht en politie missen een gerichte aanpak en ook de ernst ervan lijkt niet bij iedereen door te dringen. Zelfs de familie van Hardy’s slachtoffers namen het niet altijd serieus. Nochtans laat de infiltratie van zo’n naargeestige saboteur in je sociale leven een puinhoop achter. In het ergste geval ben je jaren later nog altijd bezig met puin ruimen.

Veel mysterie in deze nieuwe podcast van De Volkskrant. Foto: Volkskrant

3. Het voordeel van de twijfel

Iemand die je leven infiltreert om zoveel mogelijk informatie te vergaren, is ook een beproefde tactiek van de politie- en inlichtingendiensten. Hoe dat soms tegen de grenzen van het aanvaardbare aanschurkt, onderzocht De Volkskrant al in de podcastreek Grijs gebied. In een nieuwe podcast gaat de Nederlandse krant opnieuw dieper in op de methoden van de inlichtingendiensten.

Dit kan geen toeval zijn pluist het verhaal uit van Bart. Hoe aannemelijk is het dat een Nederlander uit de rij wordt geplukt in de luchthaven van Madrid en plots op een leeg vliegtuig belandt? En is zijn medepassagier dan een geheim agente? Journalist Huib Modderkolk ontleedt samen met podcastmaker Simone Eleveld (Een soort god) een bizarre opeenvolging van gebeurtenissen. Die worden een stuk aannemelijker als je weet dat Bart zaken deed met een Catalaanse belangengroep in de aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum.

Toch is het slim van de makers om de twijfel in te bouwen in het verhaal. Zo houden ze een slag om de arm. Niemand wil meemaken wat The New York Times vier jaar geleden overkwam met Caliphate. De gelauwerde krant werd toen om de tuin geleid door een fantast. Dat wordt hier niet uitgesloten. Zelfs Bart twijfelt soms aan zijn eigen verhaal.

Het academiejaar is weer begonnen. En jij bent nooit te oud om te leren, toch? Foto: Universiteit van Vlaanderen

3. Grabbelen in een vergaarbak van kennis

Luisteren naar iemand die een bizarre droom navertelt, is geen geschenk. Maar waarom zijn dromen vaak zo van de pot gerukt? Het antwoord op die vraag is gelukkig een stuk interessanter. Neuroloog en slaapexpert dr. Inge Declercq legt het uit in de meest recente aflevering van De universiteit van Vlaanderen. Elke week geven Vlaamse professoren daarin een bevlogen college over een ogenschijnlijk simpele vraag. Nu het academiejaar weer begonnen is, kan het geen kwaad om deze vergaarbak van kennis opnieuw uit te lichten.

