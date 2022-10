Paars-witte droogte houdt aan

Anderlecht is het scoren verleerd. Tegen een West Ham United aan halve kracht kon paars-wit zich 79 minuten weren. Maar de bal, die raakt zo moeilijk binnen. Anderlecht verloor voor het eerst in deze campagne (0-1).

Hoogtepunten bij een bezoek aan het Lotto Park, die wegens commerciële redenen Europees het ‘Anderlecht Stadium’ heet, spelen zich steeds vaker voor de aftrap af. Het bezoek van Remco Evenepoel als publieksmenner, en een tifo om de Europacupwinst tegen West Ham in 1976 te herdenken, kregen een open doekje van het thuispubliek. De bittere aftocht die de spelers zondag tegen Charleroi hadden ondergaan, leek vier dagen later al vergeten.

Deels heeft het ermee te maken dat Europese wedstrijden een ander publiek naar het ‘Anderlecht Stadium’ lokken. Maar ook omdat Anderlecht-supporters door scha en schande geleerd hebben hun verwachtingen naar beneden bij te stellen. Jan Vertonghen (ziek) ontbrak in de basisopstelling. Yari Verschaeren was op zijn 21ste een van de meer ervaren voetballers aan de aftrap.

‘Of ik jaloers ben op de spelers die mijn collega van West Ham kon inbrengen? Ik was blij geweest met wat meer ervaring, ja’, zei Anderlecht-trainer Felice Mazzu na de wedstrijd. ‘Maar ik ben op niemand jaloers. Ik probeer resultaten neer te zetten met de groep die ik heb.’

Verschaeren kreeg een vrije rol, naast diepe spits Fabio Silva. Majeed Ashimeru, Kristian Arnstad en Amadou Diawara stonden centraal op het middenveld. Mazzu had zijn organisatie zorgvuldig neergezet om West Ham het voetballen te beletten.

West Ham United-manager David Moyes had zowat zijn hele basisploeg door elkaar gegooid. De Conference League staat duidelijk onderaan de ladder van het prioriteitenlijstje van de Hammers. Zelfs de doelman, Alphonse Areola, was een bankzitter. De Fransman zou één keer zijn klasse laten zien. Met een reflex hield hij een kopbal van Fabio Silva uit zijn doel.

De eindstand stond toen al op het bord. Anderlecht had West Ham bijna tachtig minuten afgehouden door geconcentreerd te verdedigen en de ruimtes gesloten te houden. Maar tien minuten voor tijd ontsnapte de Italiaanse invaller Gianluca Scamacca aan de aandacht van de defensie en jaagde hij een bal van een andere luxe-invaller, Lucas Paqueta, tegen de touwen.

‘Het is jammer omdat we alles goed doen, tot die goal’, zei Anderlecht-coach Felice Mazzu. ‘Ik hou aan deze wedstrijd een positiever gevoel over dan aan onze wedstrijd tegen Charleroi. Want we hebben het spel gemaakt, hoog gespeeld en kansen gecreëerd. Als we twee doelpunten hadden gemaakt, was de analyse anders geweest.’

De realiteit is echter dat West Ham meer kansen dan Anderlecht had en paars-wit niet meer tot scoren komt. Tegen KV Kortrijk gingen er nog vier tegen de touwen maar in de Conference League scoorde Anderlecht nog maar één keer: een penalty tegen Silkeborg.

Fabio Silva heeft kwaliteiten, maar staat er alleen voor. Yari Verschaeren doet zijn best, maar het was pas toen hij werd vervangen door Lior Refaelov dat Silva zijn beste kans van de wedstrijd kreeg. Ook flankspelers als Francis Amuzu, en zijn vervanger Julien Duranville – Amuzu viel uit met een schouderblessure – speelden te ver van het doel om gevaarlijk te zijn. Benito Raman en Sebastiano Esposito brengen te weinig als ze mogen invallen.

‘Wat er ontbreekt om te scoren? Als je het weet, mag je het zeggen’, zei Felice Mazzu. ‘Voor mij is het de precisie van de laatste bal. Dat is iets waar we op moeten blijven werken.’

Steriel fluitconcert

Na het laatste fluitsignaal klonk een steriel fluitconcert. De Brusselse fans lieten hun teleurstelling blijken, maar beseffen dat ze op dit moment niet meer moeten verwachten van dit Anderlecht. Dat er op korte termijn weinig perspectief is, is misschien nog het meest frustrerende van de situatie.

In de competitie staat Anderlecht tiende en het programma oogt zwaar. Zondag gaat het op bezoek in Mechelen, volgende week wacht Club Brugge. Voor het WK speelt Anderlecht ook nog op Standard, op Antwerp en tegen Genk.

‘Om uit de sombere tunnel te raken moeten we onthouden wat we vandaag hebben gedaan’, besloot Mazzu. ‘We moeten geloven dat we elke match kunnen winnen. De spelers hebben vandaag laten zien dat ze geloven dat het kan. Ze toonden inzet, intensiteit en agressiviteit. Daar moeten we meer doorgaan. We verdienden niet te verliezen vanavond. We moeten deze prestatie ook in de competitie te herhalen.’

Afspraak zondag achter de Mechelse Kazerne.