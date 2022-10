N-VA-Kamerlid Darya Safai knipt haren af in parlement, Hadja Lahbib en Goedele Liekens volgen

N-VA-Kamerlid Darya Safai heeft donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer haar haren geknipt uit solidariteit met Iraanse vrouwen. Safai is zelf van Iraanse afkomst. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib volgde het voorbeeld en knipte zelf ook een haarlok af, net als Open VLD-Kamerlid Goedele Liekens.

Vrouwen wereldwijd tonen hun solidariteit met de Iraanse vrouwen, die de straat opgaan uit protest tegen de strenge kledingvoorschriften in hun land. Ze doen dat onder meer door in navolging van de Iraanse vrouwen een stuk van hun haren af te knippen. Kamerlid Darya Safai (N-VA) haalde donderdag in het federaal parlement de schaar boven, toen ze een vraag over de situatie in Iran stelde aan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Die volgde even later het voorbeeld van Safai door zelf een lok haar af te knippen toen de N-VA-politica haar de schaar toeschoof.

Safai verwelkomde dat signaal, maar riep de regering ook op om de situatie in Iran te veroordelen. ‘Het is hoog tijd dat er een signaal komt van premier De Croo, niet vandaag maar gisteren.’

Vandaag heb ik m’n haar geknipt in het Belgische parlement om aandacht te vragen voor de moord op #MahsaAmini en alle slachtoffers van #IranRevolution.



Vrouw - Leven - Vrijheid ✌️❤️ pic.twitter.com/J4PUy2hK97 — Darya Safai MP (@SafaiDarya) October 6, 2022

Irandeal

Aanleiding van de Iraanse protesten is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini die stierf nadat de zedenpolitie haar arresteerde omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam. Vrouwen kwamen woedend op straat en wierpen hun hoofddoek af. Ze knipten ook symbolisch hun haren. Het autoritaire Iraanse regime probeert het protest hardhandig neer te slagen.

Open VLD-Kamerlid Goedele Liekens knipte eerder al een haarlok af in een filmpje op sociale media. Ze deed dat donderdag in het parlement nog eens over. Liekens riep de minister ertoe op de gewelddadige reactie van het Iraanse regime op de protesten luidkeels te veroordelen.

Safai haalde er ook de omstreden Irandeal bij, die voor de zomer werd goedgekeurd door ons land. Die laat toe dat België en Iran gevangen aan elkaar zouden kunnen uitleveren. Safai is een felle tegenstander van dat verdrag, omdat het Iran in staat stelt om onschuldige burgers als pasmunt te gebruiken. België ijvert voor de vrijlating van een Belgische ngo-medewerker, terwijl aangenomen wordt dat Iran de veroordeelde diplomaat Assadollah Assadi zou willen vrij krijgen. Die is betrokken bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. Zijn uitlevering staat momenteel on hold. Ook Ellen Samyn (Vlaams Belang) wees in het parlement op dat omstreden verdrag.

Sancties

Lahbib benadrukte in haar antwoord dat België het geweld in Iran al heeft veroordeeld, en dat ons land op 17 oktober een sanctievoorstel op tafel van de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken legt. Samen met andere lidstaten als Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Italië, Tsjechië en Luxemburg pleit ons land voor sancties tegenover de verantwoordelijken die binnen de Iraanse veiligheidsdiensten de repressie van betogers hebben georganiseerd, klonk het.

