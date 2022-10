Gerecht vraagt opheffing van onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi

Het Antwerpse parket-generaal vraagt het Vlaams Parlement om de onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi op te heffen. Dat bevestigt Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Intussen is de strafzaak zelf in een stroomversnelling gekomen.

Homans heeft van het Antwerpse parket-generaal de vraag gekregen om de onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi op te heffen. Als parlementslid is El Kaouakibi al twee jaar afwezig wegens ziekte, maar ze is wel nog steeds onschendbaar.

De Commissie voor de Vervolgingen, waarin zeven parlementsleden zitten, komt daarover volgende maandag samen. Die commissie beslist of haar onschendbaarheid effectief wordt opgeheven - al is er weinig twijfel dat dit inderdaad zal gebeuren. Ook Sihame El Kaouakibi zelf wordt uitgenodigd om zich in die commissie (achter gesloten deuren) te verdedigen. Daarna moet het voltallige parlement de beslissing nog bevestigen.

Intussen heeft het Antwerpse parket zijn eindvordering klaar in de strafzaak tegen El Kaouakibi. Daarin staat waarvan de ex-Open VLD-politica precies wordt beschuldigd. De zaak draait om gesjoemel met subsidies voor de jongerenvereniging Let’s Go Urban, maar welke strafbare feiten El Kaouakibi daarbij volgens het parket heeft gepleegd, was tot nog toe onduidelijk. Voorlopig wil het parket daar geen informatie over geven. Het is ook nog niet zeker of El Kaouakibi als enige wordt vervolgd, of ook anderen worden betrokken.

Op basis van deze eindvordering komt eind oktober de raadkamer in Antwerpen bijeen. Die beslist of de zaak voor de strafrechter moet komen, dan wel of El Kaouakibi buiten vervolging wordt gesteld.