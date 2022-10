In het spoor van studenten

1 Het grote onbekende

Eén 21.25-22.05 uur

Luc Haekens laat de cynische reportages uit De ideale wereld achter zich met deze docureeks – zijn eerste tv-programma sinds zijn exit bij Woestijnvis. Hij volgt tien Vlaamse Erasmusstudenten, onder wie zijn dochter.

2 Morning glory

VTM 3 22.30-00.30 uur

Aangezien er bij De Standaard geen verbitterde journalisten werken dankzij de ochtendlijke motivational speeches van de hoofdredactie, de dagelijkse knuffels met onze kantoorhond Eddy en de gratis wellnesscruise die Mediahuis halfjaarlijks organiseert, moeten we naar deze film kijken als we een knorpot in actie willen zien. Harrison Ford speelt een cynische tv-reporter met wie te lachen valt.

3 Reclaiming Amy

Canvas 22.15-23.05 uur

Elf jaar geleden stierf de Britse zangeres Amy Winehouse. In deze documentaire brengen familie en vrienden hulde aan haar woelige, te korte leven.

4 Pretend it’s a city

Netflix

Niemand bedrijft zo heerlijk het New Yorkse sarcasme als schrijfster Fran Lebowitz. Te ontdekken in dit portret gemaakt door haar goede vriend Martin Scorsese.