Poetin haalt hardliner Kadyrov binnen in legertop

De Russische militaire milieus zijn verdeeld. Functionarissen van het leger omarmen de huidige aanpak, voor haviken als Kadyrov kan de oorlog niet hard genoeg gaan. Met de benoeming van de Tsjetsjeense leider tot kolonel-generaal zoekt Poetin naar een evenwicht.

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov bracht zelf het nieuws naar buiten van zijn promotie tot kolonel-generaal, de op twee na hoogste functie in het Russische leger. ‘Een grote eer voor mij’, schreef hij voor zijn Telegramvolgers. Het Russische ministerie van Defensie reageerde nog niet, maar volgens Kadyrov bracht Vladimir Poetin hem persoonlijk op de hoogte.

Zo haalt Poetin een absolute hardliner naar de hoogste rangen van zijn leger. Voor Kadyrov kan de oorlog niet hard genoeg gaan. Na het verlies van het strategische stadje Lyman, riep hij het Kremlin openlijk op om kernwapens in te zetten. Die reactie was ‘te emotioneel’, vond het Kremlin. ‘Maar regionale leiders mogen zeker hun standpunt uiten.’

• De ‘voetsoldaat’ die het vuile werk opknapt

Het is twijfelachtig dat Kadyrov zich aan een warm welkom binnen het ministerie van Defensie mag verwachten. Onderzoekers van het gerenommeerde Institute for the Study of War (ISW) plaatsen Kadyrov en zijn geestesgenoten namelijk tegenover de huidige toppers binnen het Russische leger.

Arrestatie propagandachef

De Amerikaanse denktank schetst twee strekkingen binnen de nationalistische, militaire medestanders van Poetin. De kopmannen van de eerste groep zijn Kadyrov en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Zij uiten continu kritiek op de aanpak van het Russische leger. Na de val van Lyman zaterdag riepen ze openlijk om het ontslag van commandant Aleksandr Lapin. Als verantwoordelijke moest hij boeten voor het verlies van de strategische stad, vonden ze. Voor de hardliners is de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe kop van jut. Die is aan vervanging toe, menen ze.

Strekking twee bestaat uit de functionarissen binnen het Russische leger. Zij staan nog steeds achter de huidige aanpak van de oorlog. Geroep vanaf de zijlijn wordt er niet warm onthaald. Via sociale media circuleren sinds kort beelden waarop te zien is hoe de propagandachef van Wagner-kopman Prigozhin hardhandig wordt gearresteerd. De man haalt op Telegram snoeihard uit naar defensieminister Sjojgoe.

Koorddansen voor Poetin

Ook Milbloggers, die met kennis van zaken via sociale media de oorlog becommentariëren, zijn verdeeld over die twee strekkingen. Tegelijk zijn er bloggers die oproepen tot eenheid en daadkracht. Want over één ding lijken alle groeperingen het eens: de oorlog is noodzakelijk en moet worden gewonnen.

Voor Poetin is het koorddansen. Volgens het ISW kan hij de steun van elke fractie gebruiken. Zo wil hij de functionarissen in de cockpit van zijn oorlog niet tegen zich in het harnas jagen, want die leveren de prestaties op het terrein. De milbloggers en hardliners zijn dan weer een handig propagandavehikel. Nu de oorlog dieper in de huiskamers binnendringt via de gedeeltelijke mobilisatie, kan Poetin extra ‘reclame’ gebruiken. Bovendien leveren figuren zoals Kadyrov en Prigozhin handige milities om het leger te versterken.

In zijn daden tracht Poetin elk wat wils te geven. De militaire bloggers en critici mogen worden opgevoerd op televisie. Ook leiden hun kritische kanalen op sociale media een zorgeloos bestaan in het repressieve Rusland. Nu Kadyrov opklimt in het militaire hart van Moskou, lijken de hardliners nog een slag binnen te halen.

Maar het pleit is nog niet gewonnen. De hevigste commentaren blijft het Kremlin wegwuiven als ‘te emotioneel’. Dat Kadyrov in tranen van geluk uitbarstte op de annexatieplechtigheid van vorige vrijdag, komt het Kremlin zo mooi uit.