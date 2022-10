Ongeverifieerde beelden van Russische soldaten die zich overgeven aan het Oekraïense leger zwengelen de geruchten aan over onvrede over de chaotische mobilisatie. Oekraïne heeft bovendien een telefoonlijn opgericht om Russen te helpen die op een georganiseerde manier wensen te capituleren. In bovenstaande video uit de regio Cherson is te zien hoe enkele soldaten in een tank met een witte vlag zwaaien, voor ze worden ontwapend en gevangengenomen.