Vlamingen kopen gretig huizen in Wallonië

Net als in de rest van het land daalde ook in de Ardennen het aantal vastgoedtransacties in de eerste helft van 2022 en stegen de verkoopprijzen minder snel dan de inflatie. Aan de Vlamingen zal het alvast niet liggen. In Rendeux, een dorpje tussen Durbuy en La Roche-en-Ardenne, worden zelfs zes op de tien huizen gekocht door Vlamingen.