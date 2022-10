Iedereen wil graag meer bos, maar de ruimte is er niet

Zondag start de week van het bos. Maar als we heel eerlijk zijn, dan is er niet zo veel om te vieren. Hoewel de Vlaamse overheid al heel wat bos aanplantte, verdwijnt er nog elk jaar bosgebied. En het bos dat er is, wordt niet altijd goed beheerd.





Kijk naar privé-eigenaars, zegt Europa. Zijn zij de oplossing? Hoe staat het met onze bossen in Vlaanderen? En hoe is het om zelf een bos te bezitten? Tom Ysebaert van onze wetenschapsredactie maakt de balans op en we gaan langs bij een boseigenaar.

CREDITS

Journalist Tom Ysebaert | Gasten Franky Veryser, Marieke Verreet | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Sophie Faict | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.