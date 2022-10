De Zigeuner wil van naam veranderen, maar … alternatief is niet beter

Een Limburgs bus­bedrijf worstelt met zijn naam: De ­Zigeuner, wat een neerbuigende benaming is voor ­leden van het Roma-volk. Het ­alternatief ligt zelfs al klaar: Z-coach. Alleen schort ook aan die naam iets. ‘Blijkbaar wordt onze “Z” vergeleken met de “Z” op de Russische voertuigen in Oekraïne.’

