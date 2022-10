Het was al geweten dat orka’s meedogenloze jagers zijn die ook verschillende soorten haaien lusten. Maar dat orka’s ook op de witte haai jagen, waarvan lang gedacht werd dat hij boven aan de voedselketen stond, was nog niet in detail onderzocht. Tot nu: een groep onderzoekers heeft in Zuid-Afrika luchtbeelden kunnen maken van een troep orka’s die een witte haai verorberen.