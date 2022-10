Van valsspelen betichte schaker Hans Niemann: ‘Ik plooi niet’

Schaker Hans Niemann, die wordt beschuldigd van valsspelen in zeker honderd partijen, heeft gereageerd op de aantijgingen. Dat gebeurde op het Amerikaanse kampioenschap. ‘Ik plooi niet’, zei Niemann.

Het ‘interview’ met Niemann duurde minder dan een minuut, en de meest opvallende zinsnede was: ‘I won’t back down.’ Vrij vertaald: ‘Ik plooi niet.’

Het was het eerste publieke optreden van Niemann sinds een rapport van het schaakplatform chess.com had gesuggereerd dat hij in meer dan honderd partijen vals zou hebben gespeeld. Een heel andere dimensie dus dan de twee partijen waarvan hij het ‘bedrog’ had toegegeven, een eerste keer als twaalfjarige, een tweede keer als zestienjarige.

Niemann reageerde kort op het rapport nadat hij zijn openingspartij op het Amerikaanse kampioenschap simpel had gewonnen tegen de 15-jarige Christopher Yoo. ‘Ik vermoed dat dit veel zegt’, zei Niemann. ‘Heel deze zaak is begonnen met mijn uitspraak dat schaken voor zichzelf spreekt. Wel, ik vermoed dat deze partij ook genoeg zegt en aanduidt wat voor speler ik ben. Ik zal op dit kampioenschap proberen het beste van mezelf naar boven te halen, ondanks de druk waaronder ik nu sta.’

‘Dit is alles wat ik wil zeggen’

Nadien stapte Niemann weg, zelfs toen de journalist nog een extra vraag probeerde te stellen over de partij van woensdag. ‘Het spijt me, dit is het’, zei de 19-jarige schaker. ‘U mag de partij analyseren zoals u zelf wilt, maar dit is alles wat ik wil zeggen. Het was een dermate prachtige partij dat ik die niet verder hoef te omschrijven.’

Aan het Amerikaanse kampioenschap schaken nemen veertien spelers deel, onder wie drie spelers uit de top tien van de wereld. Niemann is daar dus niet bij: die staat op de meest recente wereldranglijst op de 40ste plaats. Op zijn nationaal kampioenschap staat hij als achtste van de deelnemers gerangschikt. Net op grond van die ‘beperkte’ ranking werd zijn verbazende prestatie tegen wereldkampioen Magnus Carlsen, die dateert van begin september, aan bijkomend onderzoek onderworpen.

Ken Regan, een expert in schaakbedrog die ook in het rapport van het platform chess.com wordt geciteerd, reageerde in The Guardian dat er nog geen juridische oplossingen zijn voor het verschil tussen schaakpartijen online en wedstrijden waarin de twee spelers fysiek tegenover elkaar zitten. Volgens hem was er dus geen enkele reden om Niemann van het toernooi uit te sluiten, vooral omdat het in het rapport gaat over ‘aanwijzingen’, zonder dat er bewijzen worden aangehaald.