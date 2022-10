Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ligt onder vuur voor de uitspraak dat hij zijn chauffeur ‘heel af en toe’ vraagt om te snel te rijden. Groen en PVDA willen dat Jambon verantwoording komt afleggen in het parlement, en ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde betreurt de uitspraak van de minister-president.

In de Vier-talkshow De tafel van vier met Gert Verhulst gaf Vlaams minister-president Jan Jambon toe dat hij zijn chauffeur soms vraagt te snel te rijden. ‘Het gebeurt zelden, heel zelden. Maar af en toe moet je gewoon zeggen: “We nemen het risico”’, zei Jambon. Indien daar dan een boete van komt, dan betaalt Jambon die zelf.

Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) reageert scherp op die uitspraken. ‘Het aantal verkeersslachtoffers daalt maar niet. Overdreven snelheid is doodsoorzaak nummer één in het verkeer. En onze minister-president verklaart doodleuk dat hij zijn hand er niet voor omdraait om de snelheidsregels aan zijn laars te lappen. Hij spuwt hiermee in het gezicht van iedereen die iemand verloor in het verkeer’, klinkt het.

Bex herinnert eraan dat Jambon in 2016 al eens werd geflitst met 150 km/u. ‘Niet alleen leert de minister blijkbaar niet uit zijn fouten, het lijkt hem totaal koud te laten dat zijn risicovol rijgedrag anderen in gevaar kan brengen. Dit is onaanvaardbaar.’ Bex wil de minister-president dan ook aan de tand voelen in het Vlaams Parlement. ‘Wij willen dat hij ons én alle Vlamingen garandeert dat hij zijn gedrag zal aanpassen, de verkeersregels zal volgen zoals iedereen en dat dit niet meer gebeurt.’ Ook PVDA is van plan om Jambon te interpelleren, heeft fractieleider Jos D’Haese aangekondigd.

Ook mobiliteitsspecialist Joris Vandenbroucke van Vooruit laakt de uitspraken van Jambon. ‘Hoe onverantwoordelijk kan je zijn, eigenlijk?’ Hij heeft het over een ‘slag in het gezicht van de familie en vrienden van de jaarlijks ruim 500 doden en 40.000 gewonden in ons moordend verkeer. Shame on you, Jan Jambon’, luidt het op Twitter.

Verkeerscampagne

Ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die uitgerekend woensdag een campagne lanceerde om hardrijders te sensibiliseren, reageert. ‘Een spijtige uitspraak’, zegt woordvoerder Werner De Dobbeleer bij Radio 1. ‘Te snel rijden is nooit goed. Je brengt anderen in gevaar. Die snelheidslimieten zijn er niet voor niets. Bovendien win je amper tijd door te snel te rijden.’

De Dobbeleer geeft toe dat de uitspraak van Jambon heel herkenbaar is, ‘maar net daar proberen we tegenin te gaan met de campagne. Snel rijden niet langer vergoelijken, is de omslag die we moeten maken’, besluit hij. Dat Jambon die uitspraak deed op de dag van de lancering van een nieuwe campagne ‘ondergraaft een beetje het draagvlak ervoor’, klinkt het nog.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) noemt het een ‘zeer ongelukkige uitspraak’. ‘Sensibilisering is en blijft noodzakelijk, want snelheid is en blijft een killer in het verkeer. We roepen dan ook iedereen op zich aan de snelheidslimieten te houden. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, en veiligheid gaat boven alles’, zegt ze.

‘Eerlijk geantwoord’

Ook partijgenoot Ben Weyts, in een vorig leven Vlaams minister van Mobiliteit, reageerde kritisch op de uitspraak van de minister-president. ‘Het was een heel eerlijke uitspraak, al te eerlijk. Heel wat Vlamingen rijden te snel, maar dat betekent niet dat dat verstandig is. Men moet beseffen dat de snelheidslimiet ook gebaseerd is op de impact. 120 of 140 kilometer per uur, dat kan het verschil vormen tussen gewond, zwaargewond of dood.’

Jambon laat via zijn kabinet weten dat hij te snel rijden niet wil goedpraten. ‘Verkeersveiligheid primeert voor hem altijd, ook als hij dringend naar een afspraak moet’, klinkt het in een reactie op de kritiek.

‘De minister-president heeft wel eerlijk geantwoord op de vraag of hij zijn chauffeur al eens verzocht om wat haast te maken. Dat gebeurt zelden, maar je kan niet zeggen dat dat nog nooit gebeurd is. En dan heb je het risico dat je net dat ietsje te snel rijdt en een boete oploopt. Maar dat is iets helemaal anders dan vragen om doelbewust overtredingen te doen. Dat kan onder geen beding’, klinkt het. Het kabinet wil vermijden dat de woorden van Jambon ‘een duiding krijgen die hij niet bedoeld heeft’.