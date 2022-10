Primark zal geen orders meer plaatsen in Myanmar. Sinds de militairen er weer de plak zwaaien, is de toestand in de kledingfabrieken bar slecht geworden. H&M en Zara blijven er wel inkopen.

Blijven of vertrekken? Dat is de vraag die westerse kledingmerken zich stellen na een kritisch rapport van de Britse ngo Ethical Trading Initiative (ETI) over de situatie in de honderden kledingfabrieken ...