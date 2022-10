Fietser overleden bij botsing tussen twee speedpedelecs in Genk

Aan een rotonde in Genk is donderdagochtend rond 6.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Twee speedpedelecs botsten tegen elkaar. Een van de fietsers overleefde de klap niet.

Het ongeval gebeurde op een rotonde op de Henry Fordlaan, ter hoogte van de Beverststraat in Genk. Om een onbekende reden botsten de twee fietsers tegen elkaar, waarna ze zwaar ten val kwamen. De ambulance en de mug-arts snelden nog ter plaatse, maar voor een van de fietsers kwam alle hulp te laat. De andere raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Speedpedelecs, snelle elektrische fietsen die tot 45 km per uur kunnen halen en dus een nummerplaat moeten hebben, zijn razend populair. Volgens cijfers van de mobiliteitsfederatie Traxio werden in augustus zestig dergelijke fietsen per dag ingeschreven, op jaarbasis is dat een stijging met 70 procent.