Zeker 18 doden bij schietpartij in stadhuis in Mexico, waaronder burgemeester

Bij een schietpartij in het stadhuis van de Mexicaanse plaats San Miguel Totolapan zijn woensdagmiddag (lokale tijd) zeker achttien doden gevallen, waaronder de burgemeester.

Onder de dodelijke slachtoffers zouden zeker zeven politieagenten zijn. Ook de vader van de burgemeester zou dood gevonden zijn in zijn woning. Op sociale media zijn verschillende video’s te vinden van de nasleep van de schietpartij, waarop meerdere levenloze en bebloede lichamen te zien zijn.

Er zijn nog geen arrestaties verricht, het Mexicaanse leger is naar het stadhuis gestuurd. Lokale media wijzen naar het drugskartel Los Tequileros (Spaans voor ‘de Tequiladrinkers’) als verantwoordelijke voor het bloedbad. In de aanloop naar de schietpartij zou de lokale snelweg geblokkeerd zijn door vrachtwagens, om het de hulpdiensten moeilijk te maken om in te grijpen.

San Miguel Totolapan ligt in het zuidwesten van Mexico, in de staat Guerrero. De regio geldt vanwege rivaliserende drugskartels als een van de gevaarlijkste gebieden in Mexico. De bendeleden van Los Tequileros zouden kort voor de schietpartij op sociale media hun terugkeer naar Guerrero aangekondigd hebben.

In Mexico komen ieder jaar tienduizenden mensen om het leven door drugsgeweld.