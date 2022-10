Chelsea maatje te sterk voor Milan, Haaland zet City op weg naar ruime zege tegen Kopenhagen

Chelsea - Milan was een van de blikvangers van de groepswedstrijden in de Champions League woensdag. De Londense club haalde het eenvoudig met 3-0. Een opmerkelijke uitslag was de 5-0 van Manchester City op bezoek in Kopenhagen.

Terwijl Milan nooit echt op dreef kwam in Londen, maakte Chelsea zijn kansen koelbloedig af om een eenvoudige 3-0 zege te boeken. Charles De Ketelaere speelde een onopvallende partij en werd na een goed uur vervangen. Divock Origi mocht een kwartier voor tijd nog invallen, maar ook hij kon het tij niet keren voor de Italianen.

In Manchester zette Erling Haaland –?wie anders? –?City op weg naar een ruime zege tegen Kopenhagen. Na goed een half uur had hij al twee doelpunten gescoord, dankzij Khocholava (own goal), Mahrez en Alvarez werd het nog 5-0. Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd op de bank.

Uitslagen vandaag

RB Salzburg - Dinamo Zagreb 1-0

RB Leipzig - Celtic 3-0

Chelsea - Milan 3-0

Juventus - Maccabi Haifa 3-1

Real Madrid - Shaktar Donetsk 2-1

Sevilla - Dortmund 1-4

Benfica - PSG 1-1

Manchester City - Kopenhagen 5-0

Standen na 3 speeldagen

Groep A

Napoli 9 punten

Liverpool 6

Ajax 3

Rangers 0

Groep B

Club Brugge 9 punten

Porto 3

Leverkusen 3

Atlético Madrid 3

Groep C

Bayern 9 punten

Inter 6

Barcelona 3

Viktoria Plzen 0

Groep D

Sporting 6 punten

Tottenham 4

Eintracht Frankfurt 4

Marseille 3

Groep E

RB Salzburg 5 punten

Chelsea 4

Milan 4

Dinamo Zagreb 3

Groep F

Real Madrid 9 punten

Shaktar Donetsk 4

RB Leipzig 3

Celtic 1

Groep G

Manchester City 9 punten

Dortmund 6

Kopenhagen 1

Sevilla 1

Groep H

PSG 7 punten

Benfica 7

Juventus 3

Maccabi Haifa 0