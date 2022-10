Yellow Tigers laten zich niet verrassen door Argentinië

De Belgische vrouwen hebben op het WK volleybal Argentinië met 3-0 geklopt. Een eerste stapt op weg naar de kwartfinales.

Na de nederlaag tegen Japan (1-3), hebben de Yellow Tigers de tweede wedstrijd in de tweede groepsfase van het WK volleybal tegen Argentinië overtuigend gewonnen. De Belgische vrouwen haalden het in Rotterdam met 25-16, 25-23 en 25-23. Ze moeten het in de tweede ronde nog opnemen tegen Brazilië (zaterdag om 17 uur) en China (zondag om 12.30 uur).

De Yellow Tigers beëindigden hun eerste ronde als tweede in hun groep. Ze moesten alleen in Italië hun meerdere erkennen. Nederland en Puerto Rico gingen mee naar de tweede ronde, Kenia en Kameroen werden uitgeschakeld. De resultaten uit de eerste groepsfase worden naar de tweede ronde meegenomen. Dat geldt ook voor de resultaten tegen de landen die zijn uitgeschakeld. De beste vier landen in de groep plaatsen zich voor de kwartfinales.