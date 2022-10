Angelina Jolie beschuldigt Brad Pitt van fysiek geweld tegenover hun kinderen

De Amerikaanse filmster Angelina Jolie (47) beschuldigt haar voormalige partner Brad Pitt (58) van ‘fysiek geweld’ tegenover haar en twee van hun kinderen. Dat blijkt uit documenten die ze ingediend heeft in het kader van een lang aanslepende gerechtelijke procedure. Pitt ontkent alles.

Er woedt al langer een juridisch gevecht tussen Jolie en Pitt over Chateau Miraval, een wijnmakerij in Frankrijk. Nadat het koppel uit elkaar was gegaan, klaagde Pitt zijn voormalige echtgenote aan: volgens hem had zij zijn ‘contractuele verwachtingen’ geschonden toen ze haar aandeel in de wijnmakerij verkocht.

Jolie zou de scheiding aangevraagd hebben na een ruzie op een privévliegtuig terwijl ze in september 2016 van Frankrijk naar de Verenigde Staten vlogen. Wat zich op die vlucht precies afspeelde, was onduidelijk, maar in het geschil over de wijnmakerij heeft Jolie nu bij de rechtbank documenten ingediend waarin ze Pitt beschuldigt van ‘fysiek misbruik’ tegenover haar en twee van hun kinderen.

Volgens Jolie begon de bewuste ruzie toen Pitt haar ervan beschuldigde ‘te eerbiedig’ te zijn tegenover hun kinderen en tegen haar schreeuwde. ‘Pitt greep Jolie bij het hoofd en schudde haar door elkaar, pakte haar bij de schouders en schudde haar nogmaals door elkaar voordat hij haar tegen de muur duwde’, aldus het dossier. Er zou ook met bier en wijn gegooid zijn. Toen een van de kinderen probeerde Jolie te verdedigen, stormde Pitt naar het kind, waarop Jolie hem van achteren greep. Pitt ‘wurgde een van de kinderen en sloeg een ander in het gezicht’.

Een woordvoerder van Pitt noemt de beschrijving compleet onwaar. ‘Hij zal geen verantwoordelijkheid nemen voor dingen die hij niet deed’, klinkt het.

Pitt en Jolie leerden elkaar kennen op de set van de film Mr. & Mrs. Smith in 2005. Het koppel trouwde in 2014 en ging twee jaar later uit elkaar. Ze hebben samen zes kinderen.