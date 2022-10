Botsing met asteroïde krijgt ‘staartje’: ruimtespoor van 10.000 km

Foto: CTIO/NOIRLab/SOAR/NSF/AURA/T. Kareta (Lowell Observatory), M. Knight (US Naval Academy)Image processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF’s NOIRLab), M. Zamani & D. de Martin (NSF’s NOIRLab)

Twee dagen na de impact van Nasa’s Dart-ruimtetuig op de asteroïde Dimorphos konden astronomen een bijzondere foto van de nasleep maken. Ze kiekten een spoor van weggeslagen stof en puin van minstens 10.000 kilometer lang.

Het ruimtespoor op de foto bestaat uit stof en puin dat de ruimtesonde Dart van de asteroïde Dimorphos sloeg. De foto is genomen met een telescoop van meer dan 4 meter lang op een hoogte van 2.700 meter in een observatorium in Chili.

De Amerikaanse astronomen maken zich sterk dat het beeld gebruikt kan worden om meer te weten te komen over de oppervlakte van de asteroïde. Hoeveel materiaal heeft de botsing losgemaakt? Hoe snel werd het weggeblazen? En kwamen er veel grote stukken puin los?

Maar de hoofdvraag in Nasa’s Dart-project is of zo’n ‘ruimtekogel’ erin slaagt een asteroïde die de aarde bedreigt van koers te doen veranderen, als een vorm van ‘planetaire afweer’. Op het antwoord moeten we nog enkele weken wachten, tot wetenschappers de koers van de ruimtesteen opnieuw hebben berekend.