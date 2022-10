‘Friends’ blijft te zien op Netflix

‘Er is geen einddatum voor Friends in Vlaanderen’, bevestigt Netflix. In tegenstelling tot eerdere berichten verdwijnt de populaire sitcom voorlopig niet van het platform.

De verwarring rond het verdwijnen van de sitcoms Friends en The Big Bang Theory ontstond op het platform van Netflix zelf. Daar was enkele weken geleden tijdelijk de melding te zien dat de sitcoms vanaf 1 oktober van het platform zouden verdwijnen. Daarover ontstond toen online enige consternatie. Maar die melding bleek fout, want de reeksen zijn nog altijd te zien op Netflix. Het streamingplatform bevestigde aan De Standaard dat er geen einddatum voor de reeksen gepland is.

De sitcoms zijn geen Netflix Originals, maar ze zitten in de portefeuille van Warner Bros., het bedrijf dat gelieerd is aan de streamingdienst HBO Max. Op veel plaatsen concurreren HBO Max en Netflix met elkaar. Omdat Friends na al die jaren nog altijd zo populair is, ook bij jongeren, haalde Warner de reeks gradueel van Netflix, telkens wanner HBO Max als aparte streamingdienst in een land of een territorium gelanceerd werd. In Vlaanderen is die streamingdienst nog altijd niet apart beschikbaar.

Streamz heeft een deal met HBO en biedt een deel van hun series aan. Dat veroorzaakt soms ingewikkelde situaties. Zo heeft de Vlaamse streamingdienst niet de uitzendrechten voor de sitcom Friends, maar wel van de reünie-aflevering die vorig jaar gemaakt is.