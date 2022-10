Tsjechische internettrollen ‘annexeren’ het Russische Kaliningrad

Satirische Tsjechische websites schrijven dat Kaliningrad voortaan Královec heet en onderdeel uitmaakt van Tsjechië. De grappenmakers drijven zo de spot met de redenering van Rusland voor de annexatie van Oekraïense gebieden.

‘Královec is Tsjechië. Na het succesvol referendum blijkt dat 97,7 procent van de inwoners deel wil uitmaken van Tsjechië.’ Dat schrijft een satirische website over de Russische exclave Kaliningrad. Met die stalinistische score wordt het gebied in een vingerknip Tsjechisch grondgebied.

De website verpakt Královec als toeristische trekpleister en brengt allerhande nieuwtjes. Zo ‘leren’ sitebezoekers dat de officiële annexatiepapieren zijn ondertekend door de Tsjechische regering. Ook de rechtstreekse spoorverbinding met hoofdstad Praag is rond, meldt de site.

Op de sociale media krijgt de grap veel bijval. Allerhande hashtags zetten de Tsjechische ‘claim’ op het Russisch grondgebied kracht bij. #KralovecIsCzechia en #MakeKaliningrad­KralovecAgain zijn intussen trending.

Bedrijven en Europarlementslid

Het grappenmaken beperkt zich niet tot anonieme trollen. Ook het Tsjechische transport­bedrijf Zásilkovna sprong al op de kar en lanceerde een nepadvertentie waarin het personeel zoekt voor een vestiging in Královec. Een Tsjechisch Europarlementslid grapte mee via Twitter. Hij deelt het idee om een bierpijpleiding te leggen naar Královec. De naam van de leiding? Beer Stream 1. ‘Kritieke infrastructuur installeren’, staat erbij.

Bewerkte foto’s en neptweets op het internet tonen ook hoe wereldleiders reageren op de vermeende annexatie. Zo plaatst iemand een foto waarop te zien is hoe de Amerikaanse president Joe Biden de hand schudt van de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken en hem feliciteert met de gebiedsuitbreiding. In een bewerkte tweet namens Oekraïens president Volodimir Zelenski staan ook felicitaties te lezen.

Zoals Lubach

De grappenmakers drijven de spot met de Russische redenering om gebieden in te lijven. Zo grijpen de Tsjechen terug naar de 13e eeuw en de Boheemse koning Ottokar II. Toen werd Königsberg, de naam van Kaliningrad tot 1945, ter ere van hem opgericht. Reden genoeg om het gebied weer in de handen van Praag te duwen, meent de satirische site.

De ‘aanpak’ van de Tsjechen doet denken aan de mop van de Nederlandse komiek Arjen Lubach. In zijn programma De Avondshow had die de Russen via een ludiek filmpje voorgesteld om via een referendum te kiezen voor aanhechting bij Nederland. Daarvoor haalde hij allerlei kromme redeneringen aan.