Miss Krim beboet omdat ze Oekraïens lied zingt

Olga Valeeva, die eerder dit jaar nog tot Miss Krim verkozen was, is door de Russische overheid op de Krim beboet omdat ze een Oekraïens strijdlied zong op Instagram. Haar vriendin die ook op de video te zien was, moet tien dagen naar de cel. Dat meldt het Russische persagentschap Tass.

De 34-jarige Olga Valeeva werd ervan beschuldigd het Russische leger in diskrediet te brengen en extremistische symbolen te promoten, omdat ze op Instagram samen met een vriendin het Oekraïense lied ‘Oi u luzi chervona kalyna’ (‘Gelderse roos’) gezongen heeft. Dat nummer is een patriottisch lied dat populair is bij Oekraïense nationalisten en wordt als strijdlied gezongen tegen de Russische bezetter.

Valeeva is veroordeeld tot een boete van 40.000 Russische roebel (een kleine 700 euro), meldt het Russische persagentschap Tass. Als moeder van jonge kinderen moet ze niet de cel in, maar haar vriendin die ook op de video te zien was, moet wel tien dagen naar de gevangenis.

Valeeva, die in mei nog verkozen werd tot Miss Krim, was ondertussen te zien in een video van de plaatstelijk politie waarin ze zich verontschuldigt. ‘Ik wist niet dat dit lied een nationalistische betekenis had en ik wou zeker geen propaganda voeren door het te zingen’, valt er te horen. Via Instagram had ze ook al laten weten dat ze niemand had willen kwetsen. ‘We zongen gewoon een Oekraïens nummer. We dachten dat het een gewoon liedje was, iets dat we al lang kenden.’