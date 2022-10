Wie gaat onze koopkracht redden?

Wie gaat onze koopkracht beschermen? De werkgevers? Zij zouden liever de lonen niet te fors indexeren want dan gaan de bedrijven kopje onder, zeggen ze. De regering dan? Zij zit met een gat in haar begroting dat enkel groter wordt en volgend jaar 23 miljard euro kan belopen. Wie ons dan wel gaat helpen? Geloof het of niet maar we moeten rekenen op de energiesector.