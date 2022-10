Nederland trekt alle registers open in energiecrisis

Om de huishoudens te compenseren voor de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen, zal Nederland de prijs plafonneren. De maatregel werd twee weken geleden op Prinsjesdag aangekondigd. Dat zou 15,5 miljard euro kosten, rekende het ministerie van Financiën voor. Maar Den Haag wil ze nu verder uitbreiden, waardoor het bedrag fors oploopt, volgens minister van Financiën Sigrid Kaag. Op basis van de gasprijs in september zou het plan al 23,5 miljard euro aan de overheid kosten.

Het is opvallend hoe de Nederlanders – doorgaans erg gesteld op begrotingsdiscipline – nu alle financiële registers opentrekken om de gezinnen te beschermen in de energiecrisis. Dit jaar al krijgen ze zowel in de maand november als december 190 euro tegemoetkoming om de hoge energierekening te compenseren. De rekening daarvan loopt al op tot 2,6 miljard euro, en de regering van premier Mark Rutte moet dan nog een regeling uitwerken voor energie-intensieve kleine en middelgrote bedrijven (zoals bakkers). Dat zal nog eens minstens 3 miljard euro kosten, zeggen regeringsbronnen in Het Financieele Dagblad. Eerder al werd ook in Nederland, net als in België, een tijdelijke btw-verlaging op aardgas en stroom ingevoerd. Van 1 juli tot 31 december betalen Nederlandse gezinnen 9 in plaats van 21 procent.

Prijsplafond

Maar de grootste kostenpost is de uitbreiding van het prijsplafond op zowel gas- als energieprijzen, dat vanaf 1 januari zou worden ingesteld. Daardoor zullen gezinnen voor de eerste 1.200 kubieke meter aardgas niet meer dan 1,45 euro per kubieke meter moeten betalen, en voor de eerste 2.900 kilowattuur stroom wordt de prijs beperkt tot 40 cent per kilowattuur. Het verschil met de marktprijs – die voor nieuwe contracten op zo’n 80 cent per kWh ligt –wordt bijgepast door de overheid. Ter vergelijking: volgens de Nederlandse overheidsinstelling Milieu Centraal verbruikt een Nederlands huishouden gemiddeld 1.169 m³ gas en 2.479 kilowattuur stroom per jaar, en zal het door de maatregel volgend jaar zo’n 2.500 euro kunnen besparen, rekende de Nederlandse regering voor.

Volume beperkt

Nederland is niet het eerste Europese land dat met een prijsplafond voor energie invoert, maar de manier waarop het land het doet is wel anders dan bijvoorbeeld Spanje of Portugal. Op het Iberische schiereiland is de prijs geplafonneerd voor aardgas die voor stroomcentrales wordt gebruikt. Het maakte elektriciteit goedkoper voor consumenten, en omdat het verbruik niet beperkt is, wordt een belangrijke prikkel om te besparen weggenomen.

Dat is een belangrijke reden waarom onder meer econoom Gert Peersman (UGent) eerder al kritiek heeft geuit op geplafonneerde energieprijzen. De vraag wordt er niet door afgeremd – en kan zelfs worden gestimuleerd – waardoor de vraag hoger blijft dan het aanbod, en ook de prijzen verder kunnen stijgen. Het geld stroomt van de overheden naar de energiebedrijven die blijven profiteren van de hoge prijzen.

Nederland probeert dat effect te beperken door de korting op het verbruik te beteugelen. Wie meer verbruikt dan 1.200 m³ aardgas en 2.900 kWh, moet daarop wel de hogere marktprijzen betalen, en krijgt nog steeds de prikkel om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Gat in de begroting

Met premies wil Vlaanderen ook hier de consumenten aansporen om te isoleren, bijvoorbeeld. Maar bij de federale maatregelen, waarbij gezinnen tot 400 euro korting op de energiefactuur krijgen, de btw werd verlaagd naar 6 procent en het sociaal tarief werd uitgebreid, is die rechtstreekse prikkel er niet. Waarom kiest ons land niet voor een gelijkaardig systeem?

De reden is eenvoudig: zo’n prijsplafond is enorm duur en slaat een groot gat in de begroting. In het VK, waar de energieprijzen voor huishoudens tot 2024 beteugeld worden, loopt het kostenplaatje naar schatting op tot 150 miljard pond. Hoe hoog het voor Nederland zal zijn, hangt af van de evolutie van de gasprijzen. Maar omdat onze noorderburen ook zelf aardgas produceren en verkopen (volgend jaar 14,3 miljard kubieke meter), kunnen ze een eventuele stijging (deels) opvangen met die extra inkomsten.

Het is een ‘luxe’ die ons land niet heeft. Ook de financiële ademruimte van de Nederlandse overheid ontbreekt hier. Met een geraamd begrotingstekort van 3 procent in 2023 en een overheidsschuld van 49,5 procent heeft Nederland veel betere papieren voor een dergelijke steunmaatregel dan ons land dat een schuld heeft van meer dan 100 procent van het bbp.