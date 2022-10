De bokkensprongen van het Britse pond

‘Het pond steeg met 11 procent in negen dagen, en de aandelenmarkt gaat door het dak. Waarom lezen we daarover niets in de kranten?’ De vraag die het Conservatieve parlementslid Sir John Redwood gisteren via Twitter stelde, verraadt zijn onvrede over de berichtgeving die de regering-Truss ten deel viel. Maar tegelijk kun je je afvragen: hebben de markten overdreven gereageerd op de begrotingsplannen van minister van Financiën Kwasi Kwarteng?