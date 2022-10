Ook in de chemie moet het klikken

Het zijn de schroeven en bouten van de organische chemie. Met ‘klikmoleculen’ kunnen complexe moleculaire bouwsels in een wip in elkaar worden gezet. Daarnaast kunnen er ook biologische cellen mee worden getagd. Met dank aan de drie laureaten van de Nobelprijs Scheikunde van dit jaar.

In mei 2001 vond een nieuw begrip ingang in de wereld van de scheikunde. In het vaktijdschrift Angewandte Chemie, een van de meest vooraanstaande in het domein, verscheen een pleidooi om de synthese van grote, complexe organische moleculen op een nieuwe leest te schoeien. De nieuwe synthesemethode werd de ‘klikchemie’ gedoopt. Het idee was om een handvol moleculen en molecuulgroepen te gebruiken als koppeling tussen de hoofdonderdelen van die complexe moleculen. Dit kon hun synthese veel efficiënter maken – sneller, energiezuiniger en met minder nevenproducten. In tegenstelling tot de ingrediënten van het gewenste eindproduct, die vaak moeizaam met elkaar reageren, hebben die koppelmoleculen wel een moleculaire klik met elkaar. Dankzij hun sterke chemische affiniteit konden ze dus volledige moleculaire structuren bij elkaar brengen én houden.

Het pleidooi voor de klikchemie en de ‘klikmoleculen’ bleef niet onopgemerkt. De auteur ervan, de Amerikaanse scheikundige Barry Sharpless (81), genoot twintig jaar geleden al een mooie staat van dienst. In 2001 ontving hij al eens de Nobelprijs Scheikunde, toen voor zijn werk rond chiraliteit (een bijzondere vorm van moleculaire asymmetrie). Vandaag heeft hij dus weer prijs. Hij voegt zich zo bij een zeer select groepje wetenschappers die twee keer de Nobelprijs hebben gewonnen, van wie Marie Curie allicht de bekendste is.

Sharpless, die op zijn dertigste een oog verloor bij een ongeluk in zijn labo, krijgt zijn tweede Nobelprijs voor zijn aandeel in de ontwikkeling van de klikchemie, waarvan hij de peetvader kan worden genoemd. De klikchemie heeft de scheikunde, en zeker het domein van de organische synthese, de 21ste eeuw in geloodst. In plaats van chemische ingrediënten die maar moeilijk met elkaar reageren koste wat het kost toch samen te brengen, kunnen chemici die ingrediënten nu eerst uitbreiden met klikmoleculen, die wel goed met elkaar reageren, waarna alles vlotjes aan elkaar kan worden geklikt. De klikmoleculen vormen zo de schroeven en bouten van de organische synthese.

De klikchemie is nuttig voor de productie van farmaceutische stoffen. Die zijn vaak gebaseerd op natuurlijke moleculen die maar moeilijk op grote schaal kunnen worden gesynthetiseerd. Een ander troef van de klikchemie is de mogelijkheid om bestaande moleculen relatief makkelijk en selectief uit te breiden met extra functionaliteiten, zoals elektrische geleiding, weerstand tegen uv-straling of een antibacteriële werking.

Na haar geboorte in 2001 schoot de klikchemie snel uit de startblokken. In datzelfde jaar ontdekte de Deens Morten Meldal (68) de eerste echte ‘klikreactie’. Daarbij reageerden twee organische verbindingen (een alkyn en een azide) met elkaar, geholpen door de aanwezigheid van koperionen. De reactie bleek uiterst efficiënt en schoon. Bovendien kon ze in water, wat in de organische chemie altijd wenselijk is. Vandaag kunnen twee heel verschillende moleculen aan elkaar worden geklikt worden door de ene eerst te voorzien van een azide- en de andere van een alkynverbinding. Beide zijn nu populaire klikmoleculen.

De alkyn-azide-reactie, in de persbriefing van het Nobelprijscomité het kroonjuweel van de klikchemie genoemd, heeft bijgedragen aan een beter begrip van de celbiologie, meer bepaald van de rol van zogeheten glycanen. Dat zijn complexe moleculen die als uitsteeksels op de celwand zitten en die onder meer een belangrijke rol spelen in de activatie van ons immuunsysteem. De Amerikaanse Carolyn Bertozzi (55) vond via de klikreactie een manier om glycanen uit te rusten – te taggen – met een fluorescerende molecule, waardoor het gedrag van levende cellen, zelfs binnenin levende organismen, in real time kon worden bestudeerd. Haar werk heeft ook geleid tot nieuwe experimentele therapieën tegen kanker. Daarbij worden geen fluorescerende moleculen, maar antilichamen vastgeklikt op de glycanen van kankercellen.

De Nobelprijs bedraagt dit jaar 10 miljoen Zweedse kroon, omgerekend bijna 920.000 euro. De Nobelprijs Geneeskunde werd maandag uitgereikt aan de Zweedse paleogeneticus Svante Pääbo. De Nobelprijs Natuurkunde ging dinsdag naar de kwantumfysici Alain Aspect, John Clauser en Anton Zeilinger.