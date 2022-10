Een ‘White Lives Matters’-shirt: Hoe ver mag Kanye West nog gaan?

Rapper en modeontwerper Kanye ‘Ye’ West werd in Parijs overladen met kritiek, nadat hij modellen de catwalk op had gestuurd met een ‘White Lives Matter’-T-shirt. Vogue-medewerker Gabriella Karefa-Johnson noemde de stunt ‘puur geweld’. Laat de modewereld Ye zomaar zijn gang gaan?

Online viraal gaan leek wel het hoogste goed voor de grote modehuizen tijdens de afgelopen modeweken. Maar wat doe je als de hang naar aandacht zover gaat dat het haatdragend wordt? Gewoon negeren? Die vraag stelde Vogue-redacteur Raven Smith in een opiniebijdrage na de ophefmakende modeshow van Kanye West, de rapper annex modeontwerper die vandaag door het leven gaat als Ye. Negeren werd voor de modebijbel alvast onmogelijk, nadat een van hun journalisten publiekelijk werd lastiggevallen door Ye.

Wat is er gebeurd?

Ye stelde maandag zijn nieuwe YZY-collectie voor op een geheime modeshow in Parijs. Met twee uur vertraging begon die meer dan fashionably late. De aanwezigen werden getrakteerd op een zes minuten durende toespraak, maar het was het ontwerp van een T-shirt dat het geduld van de aanwezigen pas echt op de proef stelde. Zwarte modellen verschenen met een shirt, waarop het opschrift ‘White lives matter’ gedrukt stond. Op de voorkant had Ye het gezicht van de paus geplaatst. De ontwerper droeg de T-shirt zelf, op foto’s geflankeerd door Trump-aanhanger Candace Owens, in hetzelfde tenue.

Candace Owens, spreekbuis van Amerikaans conservatief-rechts, naast Ye in Parijs. Foto: Twitter

‘White Lives Matter’ is een slogan die in de VS gebruikt wordt door extreemrechtse groeperingen als de Ku Klux Klan. De Amerikaanse Anti-Defamation League, een organisatie die haatspraak bestrijdt, heeft de uitspraak ook opgenomen in zijn zwarte lijst. ‘Het is een uitdrukking van white supremacists die begin 2015 ontstond als racistische reactie op de Black Lives Matter-beweging, staat te lezen op hun website. Verschillende aanwezigen, onder wie Will Smiths zoon Jaden Smith, trapten het daarom vroegtijdig af.

Het is lang niet de eerste keer dat Ye flirt met conservatief-rechts Amerika. De rapper verscheen al in het openbaar met een Maga-pet en had verschillende ontmoetingen met toenmalig president Donald Trump. 400 jaar slavernij in de VS noemde hij ooit ‘een keuze’.

Wat heeft Vogue hiermee te maken?

Modejournaliste en Vogue-medewerker Gabriella Karefa-Johnson deelde haar verontwaardiging en gedachten live op Instagram. ‘Here comes the bullsh*t’, schreef ze bij een video van een model met het shirt. Even later deelde ze screenshots van een Whatsappconversatie, waarin ze Ye’s intenties contextualiseerde en bekritiseerde. ‘Hij dacht dat het “Duchampian” was, maar dat was het niet’, schreef ze onder meer, verwijzend naar kunstenaar Marcel Duchamp die de kunstwereld op zijn kop zette met een urinoir.

Even later verduidelijkte ze haar standpunt en noemde ze de T-shirts ‘puur geweld’. ‘Als je het aan Kanye zou vragen, zou hij zeggen dat het kunst, revolutie, en dat soort dingen was. Dat was het niet.’

De rapper nam haar kritiek niet ter harte. Op Instagram plaatste hij – inmiddels verwijderde – posts, waarin hij de journaliste belachelijk maakte. ‘Dit is geen fashion person’, schreef hij over Karefa-Johnson. ‘Ik weet gewoon dat Anna (Wintour, red.) deze laarzen zou haten’, plaatste hij bij haar outfit. In een mededeling op Instagram nam Vogue de verdediging op van zijn medewerker. ‘Ze werd een persoonlijk doelwit en het slachtoffer van pestgedrag.’ Model Gigi Hadid, een vriendin van de journaliste, verwoordde het minder diplomatisch: ‘Je bent een pestkop en een grap’, schreef ze op Instagram. ‘Had je maar een percentage van haar intellect.’

En nu?

Nog volgens de verklaring van Vogue heeft Karefa-Johnson al samengezeten met Ye om haar grieven te uiten. Dat werd bevestigd door Ye zelf, die op Instagram schreef dat hij in New York gedineerd heeft met de journaliste. Hij claimt ook dat regisseur Baz Luhrmann hun ontmoeting gefilmd heeft op vraag van Anna Wintour. ‘We kwamen goed overeen en hebben allebei gemeen dat we vechten voor aanvaarding in een wereld die ons niet toekomt’, schreef hij, al gaf hij ook toe dat ze het niet over alles eens zijn.

De hetze heeft in de VS het debat over Kanye West opnieuw doen oplaaien. Zijn onvoorspelbaarheid is tegelijk wat hem zo geliefd maakt bij zijn fans en in de modekringen, waarin hij graag vertoeft. ‘Maar het probleem met West is dat de energie te intens kan zijn, en in provocatie kan doorslaan, hij kan over de schreef gaan’, schrijft Vogue-redacteur Raven Smith in zijn opinie. Waar trekken we de lijn?