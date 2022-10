Lichaam van man gevonden in maïsveld

Een loonwerker heeft in Herent een levenloos lichaam gevonden op een veld langs de Mechelsesteenweg.

Volgens het parket gaat het om het lichaam van een man, dat in verregaande staat van ontbinding is. Meer duidelijkheid over de identiteit of de doodsoorzaak is er nog niet.

Het was een loonwerker uit de buurt die het lijk had aangetroffen. ‘We waren aan het werk op het perceel, en toen zagen we tijdens de tweede ronde ineens iets vreemds liggen’, zegt de man die liever anoniem blijft. ‘Onmiddellijk stopten we met werken. Eerst dachten we dat het om een dier ging, maar toen we dichterbij kwamen, zag ik een hand.’

De maïs stond al vrij hoog, waardoor het lichaam lange tijd onopgemerkt is gebleven.

De precieze omstandigheden worden onderzocht door de politie en het parket. Rond de middag arriveerde het DVI-team, dat gespecialiseerd is in identificatie. Op donderdag 6 oktober volgt een inwendige lijkschouwing met oog op de identificatie en het bepalen van een doodsoorzaak.