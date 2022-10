Zo’n vijftigtal Franstalige zangeressen en actrices hebben in een video op Instagram hun steun betuigd aan de Iraanse Mahsa Amini. Amini kwam enkele weken geleden om het leven nadat de politie haar had gearresteerd voor het onjuist dragen van haar hoofddoek. Enkele lokken haar waren nog zichtbaar.

In Iran ontstond meteen een golf aan protest. Over de hele wereld betuigen mensen massaal hun steun aan Amini en de Iraanse vrouwen in het algemeen. Ze doen dit vaak door symbolisch een stuk haar af te knippen.

Bij de protesten in Iran vielen de voorbije weken al tientallen doden.