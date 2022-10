Geen verwarring meer bij vergelijken energiecontracten: Vreg en Creg hanteren vanaf nu dezelfde methode

Alle energieregulatoren – in Vlaanderen gaat het om de Creg en de Vreg – zijn het erover eens dezelfde methode te gebruiken bij de vergelijking van energiecontracten.

De verschillende methodes om de prijs van variabele energiecontracten te vergelijken leidden tot nu toe tot bijzonder veel verwarring. Een vergelijking met de ene methode kon uitkomen op bedragen die duizenden euro’s duurder zijn, dan een met een andere methode. En dat terwijl het over dezelfde contracten ging.

Voorspellen is veel minder gemakkelijk geworden dan enkele jaren geleden, toen de energieprijzen vrij stabiel waren. Uit die tijd stamt de oude vergelijkingsmethode, die de prijs voor een contract voor een komende periode bepaalt op basis van het verleden.

Intussen is duidelijk dat die methode niet werkt in een markt waar de prijzen explosief zijn gestegen. De Vlaamse energieregulator Vreg was daarom al overgestapt op een nieuwe methode, die de prijzen op de termijnmarkt – de toekomstige prijzen dus – als referentie neemt.

Alle regulatoren zijn het er nu over eens om over te stappen op die nieuwe methode. Dat zal een hoop verwarring wegnemen, maar wil niet zeggen dat de bedragen uit de vergelijking de bedragen zullen zijn die een consument op het eind van de rit daadwerkelijk betaalt. Daarvoor is de markt te volatiel.

Wel zal de rangschikking van leveranciers – van goedkoop naar duur – die uit de vergelijking komt, betrouwbaarder zijn. De regulatoren zeggen dat ze de methodiek nog verder opvolgen en zo nodig zullen verfijnen.