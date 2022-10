Historische houten banken in Brussels Noordstation maken plaats voor metalen zitjes

In het Brusselse Noordstation zijn de houten zitbanken vervangen door nieuwe, metalen zitjes. Dat is niet naar de zin van heel wat Brusselaars en pendelaars. Zij uiten hun ongenoegen op sociale media en zien er vooral een manier in om daklozen te verhinderen nog op de banken te slapen.

De vervanging van de houten banken door een metalen constructie is een onderdeel van de renovatie van het Noordstation. De houten banken zijn naar het circulaire bedrijf Roto Deconstruction gegaan.

Pieter Fannes kaartte de verandering aan op sociale media. ‘Het Noordstation in Brussel had prachtige houten banken waar je stijlvol op de trein kon wachten’, zegt hij. ‘Gemaakt voor de eeuwigheid, maar vervangen door mensonvriendelijke monstruositeiten.’

Het Noordstation in Brussel had prachtige houten banken om stijlvol op de trein te wachten. Gemaakt voor de eeuwigheid, maar vervangen door deze mensonvriendelijke monstruositeiten 😡.



Hoe is dat te verantwoorden middenin een klimaatcrisis, @NMBS @GeorgesGilkinet? pic.twitter.com/fSyLv0qrWB — Pieter Fannes (@FannesPieter) October 4, 2022

Wel animo

Fannes ziet de houten banken graag weer op hun originele plaats verschijnen en plant daarvoor een actie. ‘Na wat opzoekwerk zijn we te weten gekomen dat architectenbureau 51N4E de houten banken met een rugleuning heeft opgekocht bij Rotor Deconstruction. Er is dus wel nog animo om die meubels te plaatsen.’

Ze zijn vervangen door deze ‘mensonvriendelijke’ eenpersoonszitjes. Foto: Pieter Fannes via Twitter

‘In eerste instantie proberen we zo veel mogelijk historische elementen van een station te bewaren’, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. ‘Zo hebben we de Noordster in de grote hal van het station behouden. Tegelijk moeten we ook keuzes maken voor het comfort en de veiligheid van de reizigers. Daarom is de keuze gemaakt om de houten banken te vervangen door nieuwe, metalen exemplaren.’

Gezond verstand

Net zoals in andere plekken in Brussel zitten in de nieuwe zitbanken tussenschotten, voor individuele zitplaatsen. Die tussenschotten ontmoedigen daklozen om op de bank te gaan rusten. ‘Daklozen kunnen nu ook daar niet meer slapen’, zo luiden enkele verontwaardigde reacties op sociale media. ‘Dat is de enige bedoeling van deze verandering. Dystopisch en kiezelhard, met de winter op komst. Onmenselijk.’

Of nog: ‘Wanneer de wens om potentiële slaapplekken voor mensen zonder thuis terug te dringen, groter is dan het gezond verstand.’