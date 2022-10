Spanje en Portugal nemen Oekraïne mee in hun kandidatuur voor WK voetbal 2030

Spanje en Portugal nemen Oekraïne mee in hun kandidatuur voor de organisatie van het WK voetbal 2030. Dat gerucht was gisteren gelanceerd en is nu bevestigd op een persconferentie.

Spanje en Portugal hebben officieel meegedeeld dat ze samen met Oekraïne de Wereldbeker voetbal in 2030 willen organiseren. De kandidatuur van Spanje en Portugal was al bekend, maar met het opnemen van Oekraïne willen de landen een boodschap verspreiden. Oekraïne zou één groep huisvesten.

Later dit jaar wordt het WK voetbal in Qatar gespeeld, over vier jaar zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico de gastlanden.

Spanje en Portugal (met dus nu Oekraïne erbij) zijn wel niet de enige kandidaten voor het WK voetbal in 2030. De Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Paraguay, Uruguay en Chili, toonden eerder al interesse om dat WK te organiseren, 100 jaar na de eerste editie in Uruguay.

Het feit dat Spanje en Portugal nu Oekraïne officieel opnemen wordt beschouwd als een sterk signaal naar alle voetbalnaties om de kandidatuur van de Iberische landen extra steun te verlenen. Een aantal waarnemers heeft het over een compleet onrealistisch idee, dat alleen symbolische waarde heeft.

Een beslissing wordt pas in 2024 verwacht.