De Russen gaven hem voedsel, in ruil begroef hij de doden uit de ruïnes van de stad. Nu Izjoem is bevrijd, vreest Romas Eesalu dat hij als collaborateur wordt aanzien.

‘Hier groeven we de lichamen uit.’ Romas Eesalu (36) staat naast de ruïnes van een flat van vijf verdiepingen, aan de rand van het Oost-Oekraïense stadje Izjoem. Het gebouw is in tweeën gereten en ingestort ...