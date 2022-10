Premier Frederiksen stuurt Denen vervroegd naar de stembus

Foto: via reuters

Denemarken gaat vervroegde verkiezingen organiseren. Dat kondigde de socialistische premier Mette Frederiksen aan op een persconferentie. Haar regering valt over de onterechte uitroeiing van 17 miljoen nertsen.

‘Op 1 november komen er vervroegde verkiezingen’, verduidelijkt de Deense politica tijdens een persconferentie. Haar aankondiging komt niet onverwacht. De Sociale Liberale Partij, die haar regering overeind houdt met parlementaire gedoogsteun, wil haar steun intrekken. De partij doet dat na een vernietigend rapport over de beslissing om 17 miljoen nertsen om te brengen. De regering-Frederiksen deed dat als onderdeel van de corona-aanpak in 2020. Op basis van vermoedens dat nertsen corona verspreidden, werden de dieren massaal afgeslacht.

Die beslissing bleek volgens rapport, dat uitkwam in juni dit jaar, onnodig, illegaal en stortte de hele bontsector in crisis. De sociaal liberalen gaven Frederiksen een ultimatum om met een bevredigend antwoord te komen op dat rapport. Die eis werd niet tijdig ingewilligd.

Schuld bij anderen gelegd

Daarom trekt Frederiksen nu zelf de stekker uit haar kabinet. De schuld daarvoor legt ze bij de Sociaal Liberale Partij en de conservatieve oppositie. ‘Zij willen een vertrouwensstemming’, zei de premier. Daardoor ziet ze zich genoodzaakt om de stembusgang aan te kondigen. Met opgetrokken neus, want haar regering had graag verder beleid gevoerd, zo verpakt haar partij, de Sociaal Democratische Partij, het.

Vorige week werden de Nord Stream-gaspijpleidingen op hun grondgebied naar alle waarschijnlijkheid gesaboteerd door ‘statelijke actoren’. Net zoals elders in Europa, kampt het land met hoge energieprijzen en economische kopzorgen.

Bookmakers verwachtten de aankondiging van vervroegde verkiezingen al op dinsdag. Toen trok premier Frederiksen het parlementaire jaar op gang met een speech. Een traditie vergelijkbaar met de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Op het spreekgestoelte repte ze met geen woord over verkiezingen. Het ging over uitdagingen en beleid. Pas achteraf verklaarde ze wel aan de Deense pers dat vervroegde verkiezingen om de hoek loerden. ‘Ik durf te zeggen dat die er aan zitten te komen’, zei ze daarover aan televisiezender DR.

Advertenties in de krant

Daarmee was de campagne begonnen Wie vanmorgen een Deense krant opensloeg, maakte een goede kans om een advertentie van de Sociaal Democratische Partij tegen te komen. De boodschap ervan was duidelijk: ‘De realiteit gaat om samenwerken’, staat bovenaan, met onder de foto: ‘verkiezingen gaan om wie zaken kan realiseren’.

Een advertentie in een Deense krant

Frederiksen houdt zich min of meer aan de Deense traditie om een drietal weken tussen de aankondiging en de eigenlijke vervroegde verkiezingen te laten. Indien de regering-Frederiksen haar legislatuur helemaal had doorlopen, vonden de verkiezingen plaats op 4 juni 2023.

Peilingen geven aan dat Frederiksen minder populair is dan bij de vorige stembusgang in 2019. Haar partij blijft allicht de grootste, maar dreigt wel haar huidige parlementaire ruggensteun te verliezen. Momenteel belooft het een nek-aan-nekrace te worden tussen de Sociaal Democratische Partij en haar linkse partners versus de rechtse oppositie.