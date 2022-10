Schaker Hans Niemann zou valsgespeeld hebben in meer dan honderd partijen

De 19-jarige schaker Hans Niemann heeft vermoedelijk in veel meer online partijen valsgespeeld dan hij heeft toegegeven. Dat concludeert schaakplatform Chess.com uit een rapport van 72 pagina’s. Over de wedstrijd die Niemann won van Magnus Carlsen doet het platform geen uitspraken.

Het was onlangs groot nieuws in de schaakwereld. Wereldkampioen Magnus Carlsen, een fenomeen in de schaakwereld, stapte al na één zet (en dertien seconden) op in een online partij tegen het 19-jarige talent Hans Niemann. Hij was ervan overtuigd dat de jonge Amerikaan gebruikmaakte van ongeoorloofde technieken. ‘Ik had vooraf overwogen om niet deel te nemen aan het toernooi, toen ik hoorde dat hij was uitgenodigd’, zei Carlsen, die eerder een wedstrijd over het bord had verloren van Niemann.

Carlsens beschuldiging was geen complete verrassing. De opgang van Niemann op de wereldranglijst werd bestempeld als opmerkelijk, onverklaarbaar en onlogisch. Al snel viel het woord ‘bedrog’, en allerlei theorieën deden daarop de ronde. Er werd zelfs gewag gemaakt van ‘anale seksspeeltjes’ die Niemann zouden hebben geholpen. ‘Als het moet, speel ik naakt’, had de jonge schaker daarop laconiek gereageerd.

Hulp van computers

Intussen bracht schaakwebsite Chess.com een rapport uit van 72 pagina’s waaruit moet blijken dat Niemann in meer dan honderd partijen op het platform heeft valsgespeeld. Tot nu toe gaf de schaker dat van slechts twee gevallen openlijk toe, wedstrijden die hij speelde toen hij 12 en 16 jaar oud was. Het onderzoek stelt dat Niemann ‘vermoedelijk illegale bijstand kreeg’ in veel meer gevallen, ook in wedstrijden met prijzengeld. Chess.com bande hem al eerder van het platform.

Niemann gaf eerder toe dat hij twee keer heeft valsgespeeld bij online partijen. Volgens Chess.com deed hij dat vermoedelijk veel vaker.

In het rapport staat dat Niemann statistisch gezien uitzonderlijk veel zetten deed die worden aanbevolen door schaakcomputers in zijn online wedstrijden. Chess.com doet geen uitspraken over de toernooien over het bord, waaronder de wedstrijd die hij won van Carlsen.

Schaakbond stelt panel samen

Opmerkelijk is dat het rapport het heeft over ‘tientallen’ grootmeesters in het schaken die zijn betrapt op valsspelen op de site, onder wie nog een aantal spelers die in de top 100 van de wereldranglijst staan. Allemaal zouden ze hun valsspelen hebben toegegeven.

Fide, de wereldschaakfederatie, verzond vorige week een mededeling waarin staat dat de bond een panel van drie mensen zal aanstellen om de hele zaak te onderzoeken. ‘Het opzet is dubbel’, wordt gezegd. ‘In eerste instantie de beschuldigingen van wereldkampioen Magnus Carlsen onderzoeken en voorts de beweringen van Niemann over zijn fraude in het verleden. Het panel verzekert dat het tijdens het onderzoek de rechten van beide partijen zal beschermen.’