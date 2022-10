Spaanse pers looft ‘efficiënt en agressief’ Club Brugge

Een Belgische ploeg die met 9 op 9 aan de groepsfase van de Champions League begint, Club Brugge heeft een krachttoer neergezet. De prestaties van Club, en vooral van de Catalaan Ferran Jutgla, oogsten lof in de Spaanse pers.

Marca: ‘Onbegrijpelijk dat Jutgla het lijstje van de bondscoach niet haalde’

‘Dat Barcelona met Robert Lewandowski een van de beste spitsen ter wereld in huis heeft gehaald, maakt de blunder Ferran Jutgla te laten gaan niet goed’, schrijft het Spaanse Marca over de man van de match. ‘In elk optreden voor Brugge laat hij zien dat hij een spits van het hoogste kaliber is. Het is onbegrijpelijk dat hij niet in La Liga speelt ... en dat hij niet op het lijstje van bondscoach Luis Enrique staat voor het WK.’

Voorts looft Marca de efficiëntie van Club Brugge. ‘In het voetbal regeren de strafschopgebieden. Brugge had slechts drie schoten op doel nodig om twee doelpunten te scoren. De zes of zeven schoten op doel van Atlético waren ofwel niet nauwkeurig of stuitten op Mignolet, die alles uit de kast haalde. Het had zelfs geen zin om de vijf aanvallers te gebruiken.’

In de spelersbeoordeling van Marca worden Mignolet, Buchanan en Jutgla als de beste spelers op het veld aangeduid. Ze krijgen elk drie sterren.

Sport: ‘Jutgla heeft Atlético betoverd’

‘Ferran Jutglà heeft Atlético Madrid betoverd in zijn eerste echte grote Europese avond’, aldus Sport. ‘De voormalige Barcelona-speler was met een doelpunt en een assist verantwoordelijk voor beide doelpunten van de wedstrijd.’

‘Aangemoedigd door het thuispubliek, begon Brugge met vertrouwen aan de wedstrijd. De club zette Atlético muurvast. Rechts was Buchanan een lastpak, terwijl Vanaken de aanval leidde. Atlético had het moeilijk, omdat de Belgische druk verstikkend was.’

Football-Espana: ‘Verontrustend’

‘Het was verontrustend hoe inferieur de ploeg van Diego Simeone leek ten opzichte van Club Brugge in bepaalde delen van de wedstrijd’, schrijft Football-Espana.

Doelman Simon Mignolet was weer een van de uitblinkers bij Club. Foto: belga

AS: ‘Jutgla sneed door de verdediging alsof ze van papier was’

‘Jutgla, de duivel in de nacht van Club Brugge’, titelt AS. ‘Hij was een kwelgeest voor een Atlético zonder slagkracht, dat de slechtste versie van zichzelf liet zien. Jutgla was onhoudbaar en meedogenloos. Hij sneed door de verdediging alsof ze van papier was.’

Sociale media

Ook op sociale media wordt Jutgla overladen met lof door de Spanjaarden. ‘Van spelen in de lagere klassen met Barça B tot een idool worden in Brugge, de leider van een Champions League-ploeg. Het is vaak moeilijk om een geweldige club te verlaten, maar in dit geval was het de stap die Jutgla nodig had’, schrijft de Spaanse journalist Luis Cartagena.

‘Club Brugge leek op papier de zwakste ploeg in groep B, ten opzichte van Leverkusen, Porto en Atlético Madrid. Maar de ploeg won alle wedstrijden en behoort met Bayern München en Real Madrid tot de drie ploegen zonder tegendoelpunten in de Champions League’, schrijft het gerenommeerde VarskySports.